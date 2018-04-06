Sozcu.com.tr yazdı kadın başkan seçildi

Sozcu.com.tr'nin TİM fotoğrafındaki erkek erkeğe tabloyu haberleştirmesinin ardından Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) başkanlığına Pınar Taşdelen Engin seçildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) birlik yönetimlerinde kadın sayısının artırılmasına yönelik tavsiye kararı ardından Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) başkanlığına Pınar Taşdelen Engin seçildi.

Engin daha önce birlikte başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Yapılan yazılı açıklamada TİM’in Mart ayında yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Nisan ayında gerçekleştirilecek birlik seçimlerinde yönetim ve denetim kurullarında en az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir denetim kurulu üyesinin kadın olması yönünde tavsiye kararı aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını, bunun 1.2 milyar dolarının UTİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğini söyleyen Engin, özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB’in ihracat rakamlarını 1.6 milyar dolara çıkaracaklarını belirtti.

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