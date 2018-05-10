Sozcu.com.tr yazdı: Sosyal medya benzini konuşuyor

Sozcu. com.tr'nin gündeme getirdiği, akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirim duyurularının artık PÜİS'in resmi internet sayfasında yer almaması haberi sosyal medyada gündem oldu.

Petrol İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) internet sitesinde daha önce yayınladığı indirim ve zam haberlerini artık yayınlamayacak. Bu haber üzerine sosyal medyada birçok vatandaş yapılan bu sansürü konuşuyor. İşte vatandaşın attığı o tweetler;

PÜİS’in yönetim kurulu, benzin ve motorine gelen zam ve indirim haberlerini resmi internet sitelerinden duyurmama kararı aldı. Vatandaş artık zamları yakıt almaya gittiğinde öğrenecek.

— Fikir Tarlası (@FikirTarlas) 10 Mayıs 2018

Benzin haberlerine sansür geldi: “Küfür ediliyor” http KÜFÜN EDİLİYOR DİYE BENZİN ZAMLARINI AÇIKLAMAYACAKLARMIŞ. İSTASYONDA BENZİN ALACAKLARI SIRADA KÜFÜR ETMEECEKLER Mİ YANİ? EDEN ZATEN EDER! — nusret alperen (@nusretalperen2) 10 Mayıs 2018

Bundan sonra akaryakıta yapılan zamlar açıklanmayacak.

Pompanın önüne gittiğimizde fiyat neyse o ! Zamma bile sansür !

İleri demokrasi ! — Levent Özeren (@lvntozrn) 10 Mayıs 2018

BENZİNE SANSÜR GELMİŞ ARTIK FİYATLARI ÖĞRENEMEYECEKMİŞİZ T A M A M — münevver pelin tuğcu (@PelinTugcu) 10 Mayıs 2018

Artık benzine yapılan zamları internetten öğrenemeyecekmişiz nedeni ise püis'e gelen fazla ve küfür içerikli tepkilermiş keşke küfür yememeleri için çalışmalar yapılsaydı ama bu sansür olmasaydı. — Altuğ (@AltugYasinn) 10 Mayıs 2018

Akaryakıt zamlarını öğrendiğimiz PEtrol işverenleri sendikası yönetim kurulu kararı ile zamları bildirmeyecekmiş.

Ancak istasyonda öğrenebileceğiz.

Sansür mü o?

Gerekeni anladık

T A M A M — Mor Hipo (@morhipopotam) 10 Mayıs 2018

Benzine motorine zam haberlerine şansür gelmış T A M A M mı ! — T A M A M (@eccetoo) 10 Mayıs 2018

Bir vatandaş ise PÜİS’in resmi Facebook sayfasına yazdı şu yazıyı yazdı