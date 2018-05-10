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Sozcu.com.tr yazdı: Sosyal medya benzini konuşuyor

Sozcu. com.tr'nin gündeme getirdiği, akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirim duyurularının artık PÜİS'in resmi internet sayfasında yer almaması haberi sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 13:59 10 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Sozcu.com.tr yazdı: Sosyal medya benzini konuşuyor
Sozcu. com.tr'nin gündeme getirdiği, akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirim duyurularının artık PÜİS'in resmi internet sayfasında yer almaması haberi sosyal medyada gündem oldu.

Petrol İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) internet sitesinde daha önce yayınladığı indirim ve zam haberlerini artık yayınlamayacak. Bu haber üzerine sosyal medyada birçok vatandaş yapılan bu sansürü konuşuyor. İşte vatandaşın attığı o tweetler;

PÜİS’in yönetim kurulu, benzin ve motorine gelen zam ve indirim haberlerini resmi internet sitelerinden duyurmama kararı aldı. Vatandaş artık zamları yakıt almaya gittiğinde öğrenecek.

Bir vatandaş ise PÜİS’in resmi Facebook sayfasına yazdı şu yazıyı yazdı

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Son güncelleme: android-time 16:0410.05.2018
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