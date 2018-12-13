Asgari ücrette önemli gün! Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinciye toplanacak!

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında dile getiren asgari ücretli Gülden Görmez, “İşverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız’ dedim. Onlar da ‘Haklısınız geçinmek zor’ dediler. Bizi anlamışlar mı göreceğiz” dedi.

Milyonlarca asgari ücretlinin yaşadığı geçim sıkıntısını anlatması için Türk-İş tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonuna seçilen asgari ücretli Gülden Görmez, “Basına kapalı toplantıda işverenlere, ‘Empati yaparsanız beni anlarsınız' dedim. Onlar da ‘haklısınız geçinmek zor' dediler. Bizi anlamışlar mı sonunda göreceğiz” dedi. Yaşadığı sorunları basın toplantısında bütün samimiyetiyle kamuoyuna anlattığını ifade eden Görmez, ancak bazı kesimlerin söyledikleri sözleri anlamaya çalışmak yerine saçının rengi ve kıyafetiyle ilgili eleştiriler yapmasına üzüldüğünü söyledi.

PATRONLARIN YERİNDE KONUŞACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün (Perşembe) Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Bakanlığında yapılan ilk toplantıda Türk-İş ve milyonlarca asgari ücretli adına konuşan asgari ücretli özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez, bugün de patronların binasında asgari ücretin niçin arttırılması gerektiğini anlatacak. Toplantı öncesi SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Görmez, son bir haftada yaşadıkları ile asgari ücrete yönelik beklentilerini anlattı:

EMPATİ YAPIN, DEDİM

Sözcü: İlk toplantıda neler anlattınız? İşveren örgütleriyle kamu temsilcilerini iyi bir zamma ikna edebildiniz mi?

Görmez: Türk-İş'teki toplantıda ne anlattıysam, hemen hepsini orada da söyledim. Mutfağımızda çorba, makarna ve bakliyat dışında bir şey pişmediğini, kartla, borçla hayatımızı döndürmeye çalıştığımızı, çocukların yaşadığı sıkıntıları, asgari ücretin 2 bin liranın üzerine niçin çıkması gerektiğini… Anlatılabilecek her şeyi anlattım. Sözüm kesmediler, süremi kısıtlamadılar. Beni dinleyen işveren ve kamu temsilcilerinin hiç biri olumsuz bir yorum yapmadı. Aksine, “haklısınız, geçinmek çok zor” dediler. “Empati yaparsanız, kendinizi benim yerime koyarsanız beni daha iyi anlayacaksınız” diyerek sözlerimi tamamladım. Sözlerim onları etkiledi mi, bilemiyorum. Bizleri anlayıp anlamadıklarını asgari ücret seviyesi belirlendiğine göreceğiz.

BES'İ HEMEN İPTAL ETTİM

Sözcü: Bugünkü toplantıda neler anlatacaksınız?

Görmez: Çok konu var. Örneğin marketlerde fiyatlara indirim oldu deniyor. Öyle bir indirim yok biz göremiyoruz. Daha birkaç ay önce 12 liraya aldığım peynir şimdi 40 lira olmuş. İkincisi asgari geçim indiriminin (AGİ) asgari ücretin üzerine eklenmesi lazım, bunu talep edeceğim. Zorunlu bireysel emeklilik için (BES) benden 80 lira para kesiliyordu. İptal ettim. Şimdi zorunlu olacak deniyor. Buna izin verilmemesini isteyeceğim. Bizim gibi insanların ayda 80 lira tasarruf etmesine imkan yok. Geçinemiyorum ki tasarruf edeyim. Bir de bizim gibi taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımızın sorunları var. Bize 2021'e kadar eski sözleşmelerden zam yapacaklarmış. O da yüzde 4. Bunun düzeltilmesini isteyeceğim.

İŞSİZLİĞİN NEDENİ BELLİ…

Sözcü: İlk toplantıda ne gördünüz, asgari ücret istediğiniz gibi olur mu?

Görmez: 2 bin liranın üstüne enflasyon istiyorum dedim. İnşallah da böyle olacak. Benim umudum var. Neymiş, zam yüksek olursa işsizlik artarmış. Bence işsizlik, yasa gereği 8 saat çalıştırılması gereken insanların 12-16 saat yasa dışı çalıştırılmasından kaynaklanıyor. Herkes 8 saat çalışsa işsizlik azalır.

EL AVUÇ MU AÇSAYDIM?

Sözcü: İki kredi kartınızın olmasına bazı eleştiriler geldi?

Görmez: Evet, ben de özellikle internetten yapılan bu eleştirileri okudum. Niçin kart kullanıyorsun, niye kredi alıyorsun, diyorlar. Maaşımla geçinmeme imkan yok. Ne yapayım, başkalarına el, avuç mu açsaydım. El açarsan başkalarına muhtaç olursun. Bir kadın olarak başkalarına el açamazdım, kredi kartına gücüm yetti. Sadece kart da değil, daha ne eleştiriler geldi. Saçını kaç paraya boyatıyorsun dediler. Üzerindeki gömlek 15 bin lira, nasıl aldın dediler. Saçımı kendim boyuyorum. Kuaföre gidecek param yok. Sonuçta ben bir kurumda çalışıyorum, insanların karşısına önü beyazlamış saçımla mı çıkayım? Üstümdeki gömlek 15 bin lira değil, 50 lira. 15 bin lirayı bir arada hiç görmedim. Ankara'ya gelirken ne saçımı yaptırdım, ne yeni gömlek aldım. Zaten öyle param da yoktu. Evde ne varsa giyip geldim. 850 lira kiramı yüksek bulan da oldu. Yalova'da 850'den daha ucuza kira yok.