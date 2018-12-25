S&P’den krizin ayak sesleri duyuluyor

Dünya borsalarının kılavuz kargası olarak bilinen S&P 500 endeksinde yaşanan büyük kayıp yatırımcıları korkutuyor. S&P 4. çeyrekte yüzde 16.9 kayıp yaşadı.

Dünya borsalarının ‘kılavuz kargası' olarak nitelendirilen Standard&Poor's (S&P) üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Bütün dünya endekslerinden bir korelasyonu bünyesinde barındırdığı için küresel piyasaların nabzı tutmasıyla tanınan S&P 500 endeksinde yılın son çeyreğinde yaşanan kayıplar kriz endişelerinin artmasına neden oldu. S&P 500 Endeksi, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışıyla eylül ayında zirveyi gördükten sonra hızlı bir düşüşe geçti. Yılbaşından bu yana yüzde 9.5 kayıp yaşayan S&P 500 yılın son çeyreğinde yüzde 16.9, aralık ayında ise yüzde 12.3'lük kayıp yaşadı.

TİCARET SAVAŞI ETKİLİ

Özellikle nisan ayında Çin ile ABD arasında tırmanan ticaret savaşı ABD borsalarında rüzgarın ters yönde esmesine sebep oldu. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinden kaynaklı endişeler, yüksek faizler ve olası bir resesyon kaygısı yatırımcıların risk iştahını törpülerken, borsalardan kaçış belirginleşti. Borsaların performansını gösteren en kritik göstergelerden biri olan 4'üncü çeyrek performansı önemli bir ölçüt kabul ediliyor. Nitekim S&P 500 endeksi 2018'in dördüncü çeyreğinde adeta çakıldı. Son 89 yılın en kötü performansını sergileyen S&P 500 Endeksi, 2008'de tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizde yüzde 22.6 kayıp yaşamıştı. Daha da geriye gittiğimizde, 1929 yılının 4'üncü çeyreğinde yüzde 28.9 kayıp veren S&P 500 1937 yılını 4'üncü çeyrekte yüzde 23.3 kayıp yaşayarak bitirdi. Dünyanın en çok takip edilen hisse senedi endeksi S&P 500, 2'nci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1941 yılında ise 4'üncü çeyrekte yüzde 14.8 düştü.

ÇÖKÜŞ KORUMA EKİBİ

Nitekim ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, borsaların sert gerilediği bir dönemde 6 büyük bankanın yöneticileriyle görüştü. Görüşmenin ana gündeminin borsalarda yaşanan büyük kayıp olacağı dile getiriliyor. Ancak, FED Başkanı Jerome Powell'ın görevden alınmasına yönelik kulislerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Finans piyasaları yetkililerinden oluşan bu grup, “çöküş koruma ekibi” olarak da tanınıyor. Ekip 2009 finansal krizinde ABD'de piyasaların yeniden şekillendirilmesinde aktif rol oynamıştı.

POWELL’IN AKIBETİ MERAK EDİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın FED Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik tartışmalar para piyasalarında gerilimin artmasına neden oldu. Serbest piyasada dolar 5.2970 liradan, Euro ise 6.0420 liradan haftaya başladı. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlenirken, Noel tatilinin bazı ülkelerde başlaması da piyasaların düşük hacimli kalmasında etkili oldu. Dolar günü 5.2990 liradan, Euro ise 6.0570 liradan tamamladı.