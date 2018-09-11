SPK anketi: Yarıdan fazlası dolarda artış bekliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) beklenti anketine katılanların yüzde 56´sı önümüzdeki ay, yüzde 57´si "önümüzdeki 6 ay ve bir yıl" dolarda artış bekliyor.

SPK’nın anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu bulgulara yer verildi:

“Gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 49´u önümüzdeki ay, yüzde 54´ü önümüzdeki altı ay, yüzde 51´i ise önümüzdeki bir yıl içinde artış bekliyor.

“Katılımcıların; yüzde 56´sı önümüzdeki ay, yüzde 57´si ise önümüzdeki altı ay ve bir yıl dolarda artış bekliyor.

“Euro´ya ilişkin olarak hâkim görüş artış beklentisi olurken, bu yönde görüş bildirenlerin oranı; aylık dönem için yüzde 56, altı aylık dönem için yüzde 59, yıllık dönem için yüzde 55 oldu.

“Katılımcıların yüzde 60´ı önümüzdeki ay, yüzde 45´i ise önümüzdeki altı ay BIST-100 endeksine ilişkin olarak önemli bir değişim beklemezken, bir yıllık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 47 olarak gerçekleşti.

DHA

