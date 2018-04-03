Stadı bile satacaklar

Alpullu fabrikası ile birlikte otel ve stadın da satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. 5 fabrikanın gayrimenkulleri 759 futbol sahası kadar bir alanı buluyor.

Şeker fabrikasının satılmasına ilişkin tepkileri hafifletmek isteyen hükümet, fabrikalarla birlikte sadece üretim tesislerinin satılacağını duyurdu. Ancak satışa çıkarılan fabrikalarla birlikte değerli arazileri hatta otel, stad, lojman ve sosyal tesisleri de satışa çıkarıyor.

Kamunun elindeki 14 şeker fabrikasını milyonlarca metrekarelik değerli arsalarıyla birlikte satışa çıkaran hükümet, geçen hafta satış ilanı verdiği Alpullu Şeker Fabrikası'nın sanayi arsasını ise satmaktan vazgeçti. Son teklif verme gününün hemen öncesinde alınan iptal kararının fabrikalar için de bir sinyal olabileceği ifade ediliyor. Satışa çıkarılan 14 fabrika arasından Niğde Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikaları için de teklif verme süresi bugün sona erecek.

KİRAYA VERDİLER

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) geçen hafta 29 Mart'ta satış ilanı verdiği 14 fabrika arasında yer alan Alpullu Şeker Fabrikası'nın bölge şefliğine ait Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi Kurtpınar Mahallesi'nde yer alan 21 bin 671 metrekarelik değerli arsayı satmak için açtığı ihaleyi sürpriz bir kararla iptal etti.

Şeker-İş Alpullu Şubesi Başkanı Orhan Saltık, önce satışa çıkarılıp ardından iptal edilen arsanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından satılacak Alpullu Şeker Fabrikası'na ait olduğunu söyledi. Organize sanayi bölgesinin hemen yanında bulunan arsanın çok değerli olduğunu ve OSB içerisindeki Reka yağ fabrikasına kiralandığını belirten Saltık, “Satılmak istenen o yer fabrikamızın pancar toplama ve kantar yeriydi. Kota getirilip pancar üretimi düşürüldüğü için bölge müdürlüğü de kantar da kapatılıp kiraya verildi” ifadelerini kullandı.

767 BİN METREKARELİK ARAZİ

Tekirdağ'daki 21 bin 672 metrekarelik değerli arsasının satışından son anda vazgeçilen Alpullu Şeker Fabrikası'nın ihale şartnamesine, fabrikayla birlikte üretimle hiçbir ilgisi olmayan otel ve spor stadı gibi gayrimenkullerin satışının da konulduğu ortaya çıktı. Şartnameye göre, ihalenin iptal edilmemesi halinde Alpullu Şeker Fabrikası ile birlikte toplam büyüklüğü 767 bin metrekareyi aşan ve içerisinde otel binası, kantin, spor stadı, lojmanlar ve sosyal tesisler, içinde petrol tankları, su pompası ve soğutma tesisleri bulunan havuzlu tarlalar ile çok sayıda arsa ve arazi de özel sektöre satılacak.

Hükümet, kamuoyunu ikna edebilmek için fabrikalarla birlikte sadece üretim amaçlı gayrimenkullerin satılacağı yönünde açıklama yapmıştı. Ancak Sözcü sadece 4 fabrikanın ihale şartnamesinde bile 652 futbol sahası büyüklüğünde arsa ve arazinin satılacağının ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Alpullu fabrikası da dahil edildiğinde satılacak 5 fabrikanın gayrimenkullerinin büyüklüğü 759 futbol sahasına karşılık geliyor.