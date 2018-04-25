Staj süreleri ve çıraklık sigortası sigorta başlangıcı sayılıyor mu?

Staj; Bir kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği döneme denir. Peki staj süresi ne kadardır? Çıraklık sigortası sigorta başlangıcı sayılıyor mu? İşte merak edilenlerle ilgili cevapları bulabileceğiniz haberimiz...

Staj yapan kişilerin en merak ettiği konuların başında, staj süreleri ve staj sigortalarının sigorta başlangıcından sayılıp sayılmayacağıdır. Şimdi bu sorulara yanıt arayanlara haberimizin faydalı olacağına inanıyoruz…

Gönüllü staj: Okulların zorunluluk bildirmediği ve not bazında değerlendirilmeyen stajdır. Stajyerler sadece meslek öğrenmek, tatil günlerini değerlendirmek, tecrübe edinmek amacıyla şirketlerde staj yaparlar.

Zorunlu staj: Okulların zorunlu tuttuğu, not sistemine dâhil edilen ve sigortalılığı okul tarafından desteklenen stajdır. Ve staj yapacaklar bağlı bulundukları okulların/bölümün/mesleğin bir gereği olarak belirlenen dönem aralığında stajlarını zorunlu olarak gerçekleştirirler. Şimdi bu bağlamda;

STAJ SÜRESİ NE KADARDIR?

Staj süreleri; Lisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 60 (altmış) iş günüdür. 60 iş günlük bu sürenin 30 işgünü Genel, 30 işgünü ise Mesleki Staj olarak yapılır. Bölüm Staj Komisyonu'ndan onay alınmak koşuluyla her iki staj türü aynı kurumda yapılabilir. Ancak bu durumda stajların her biri farklı birimlerde yapılmalıdır.

Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına, Bölüm Staj Komisyonu karar verir.

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ÇIRAKLIK SİGORTASI SİGORTA BAŞLANGICI SAYILIR MI?

Kişi ister zorunlu ister gönüllü olarak staj yapsın yasalar gereği sigortalı olarak gösterilmek zorundadır. Stajyer ve çıraklık sigortası her ne kadar SSK kapsamında bulunmakta ise de emekliliğe yarayan yaşlılık-malullük ve ölüm sigortaları kapsamında bulunmamaktadır.

3308 sayılı Kanun kapsamında “çırak ve stajyer öğrenciler için işverenler tarafından sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası primleri alınmakta olup bu sürelerin yaşlılık aylığı hesabında sigortalılık başlangıç tarihi olarak alınması imkanı bulunmamaktadır” denilmektedir.

Ayrıca, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik haklarının ancak kanunla düzenlenebilecek haklar olduğunu belirtiliyor.

Bu bağlamda stajyer ve çırakların erken emekli olması için iki yol vardır;

1- Stajyer ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan emeklilikte başlangıç kabul edilmesi.

2- Staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilmesi.

TBBM’ye verilen kanun teklifinde yukarıda sayılan yollarla çırakların çalışma başlangıçlarının emeklilikte sigorta başlangıcı kabul edilmesi ve staj ve çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu gibi borçlanma hakkının verilerek erken emekli olmalarının sağlanması yer almaktadır.

Fakat; staj zorunluluğu olmayan, gönüllü stajyerler çalıştıkları staj dönemlerinde, normal çalışan statüsünde değerlendirilir ve tüm sigorta kollarına tabi tutulmaktadırlar. Emeklilik hesaplanmasında bu süreler dikkate alınır ve sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilir.