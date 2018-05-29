Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Starbucks’ta ne yapılamaz/yapılabilir?

Starbucks mağaza anayasasını açıkladı. Buna göre Starbucks'ta uyuşturucu kullanılamaz, uyunamaz. Fakat mağazalarda bir şey satın almadan tuvaleti kullanmak serbest.

Sozcu.com.tr
android-time 12:49 29 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Starbucks’ta ne yapılamaz/yapılabilir?
Starbucks mağaza anayasasını açıkladı. Buna göre Starbucks'ta uyuşturucu kullanılamaz, uyunamaz. Fakat mağazalarda bir şey satın almadan tuvaleti kullanmak serbest.

Mağazalarında yaşanan ırkçı davranışın ardından Starbucks yeni şirket politikalarını yayımladı.

Buna göre Starbucks'ta yapılamayacak şeyler listesi oluşturuldu.

Listede şunlar yer alıyor:
Uyuşturucu kullanılamaz.
İçki içilemez.
Porno izlenemez.
Sigara içilemez.
Uyunamaz.
Yüksek sesle konuşulamaz.
Tırnak kesilemez.
Müstehcen veya istenmeyen cinsel hareketlerde bulunulamaz.

Peki ya Starbucks'larda ne yapılabilir?
Bir şey satın almadan oturulabilir
Starbucks tuvaletleri bir şey satın almadan da kullanılabilir.

İLGİLİ HABERStarbucks tuvalet politikasını değiştiriyorStarbucks tuvalet politikasını değiştiriyor
Son güncelleme: android-time 12:5329.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar