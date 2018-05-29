Starbucks’ta ne yapılamaz/yapılabilir?

Starbucks mağaza anayasasını açıkladı. Buna göre Starbucks'ta uyuşturucu kullanılamaz, uyunamaz. Fakat mağazalarda bir şey satın almadan tuvaleti kullanmak serbest.

Mağazalarında yaşanan ırkçı davranışın ardından Starbucks yeni şirket politikalarını yayımladı.

Buna göre Starbucks'ta yapılamayacak şeyler listesi oluşturuldu.

Listede şunlar yer alıyor:

Uyuşturucu kullanılamaz.

İçki içilemez.

Porno izlenemez.

Sigara içilemez.

Uyunamaz.

Yüksek sesle konuşulamaz.

Tırnak kesilemez.

Müstehcen veya istenmeyen cinsel hareketlerde bulunulamaz.

Peki ya Starbucks'larda ne yapılabilir?

Bir şey satın almadan oturulabilir

Starbucks tuvaletleri bir şey satın almadan da kullanılabilir.