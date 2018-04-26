Subway, 500 restoranını kapatıyor

Türkiye'de de 99 restoranı bulunan Subway, uluslararası genişlemeye ve pazar payını arttırmaya odaklanarak restoran sayısı politikasını terk ediyor. Bu doğrultuda 500 restoranın kapatılmasına karar verilirken Subway CEO'su Suzanne Greco da gelişmeyi doğruladı.

CNN’in haberine göre; Dünyanın en yaygın fast food zincirlerinden biri olan Subway, yaklaşık 500 restoranını kapatma kararı aldı. Subway, geçen sene de 800 restoranını kapatmıştı. Subway, Türkiye’de de 99 restoranla faaliyet gösteriyor.

500 MAĞAZA

Fast food sandviç zinciri Subway bu yıl Kuzey Amerika’da yaklaşık 500 mağazasını kapatma kararı aldı. Ama şirket aynı zamanda yurt dışında da bin kadar mağaza açmayı planlıyor. 2016’da 350’den fazla mağazada net kayıp yaşanmıştı. Şirketin ilk yıllarında mağaza sayısını artırmak yerine kapattığı belirlendi. Şirket henüz 2017 mağaza sayısını açıklamadı. Ancak yüzlerce mağazanın kapandığı rapor edilmiş. Şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki on yıla baktığımızda, Kuzey Amerika’da biraz daha küçük, ancak daha kârlı bir yapının ve dünyanın geri kalanında önemli ölçüde daha büyük bir alanın oluşmasını bekliyoruz.” dedi.