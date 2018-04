Sucuğa mangal zammı geldi

Baharla birlikte açılan mangal sezonu, tavuk kanadından sonra sucuk ve pastırmaya da zam olarak yansıdı. Sucuğun kilogramı 70 liraya, pastırmanın kilogramı ise 100 liraya çıktı.

Haber: Aydın Demir

İthalat kapıları aralanmasına rağmen yükselişi bir türlü frenlenemeyen et fiyatlarını düşürmek için çözüm arayışları devam ederken, pastırma ve sucuğa 10 TL zam geldi. Pastırmalık et bulamadıklarından yakınan pastırma üreticileri, ithal etten pastırma üretilemediğini, iç piyasadaki et fiyatlarının yükselmesinden dolayı pastırma fiyatlarına zam yapmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Diğer taraftan baharıngelmesiyle mangalcıların sahaya inmesi et ve tavuktan sonra sucuğa da zam olarak yansıdı.

Türkiye'nin önde gelen sucuk ve pastırma üreticilerinden Şahin Sucukları Satış Müdürü Mehmet Yılmaz, pastırma imalatında kullanılan karkas etin kilosunun 22 TL'den 30 TL'ye yükseldiğini vurguladı.

Bir ay önce kilosu 60 TL'den satılan sucuğun 10 TL zam görerek 70 TL'ye yükseldiğine dikkat çeken Yılmaz, “Vatandaşlarımızın piknik alanlarına inmesi ile sucuğa olan talep son bir ayda belirgin şekilde arttı. Talep ve maliyet artışı sonucu sucuk fiyatları da 10 TL zamlandı. Piyasaların yazın normale dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR GÜNLÜK DEĞİŞİYOR

İç piyasadaki canlı hayvan fiyatlarının günlük değiştiğini ve pastırmalık et fiyatlarındaki yükseliş karşısında maliyetlerinin de arttığını aktaran Mehmet Yılmaz, pastırmaya da zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bir ay önce 90 TL'ye satılan pastırmanın kilosunun 100 TL'ye yükseldiğini kaydeden Yılmaz, “Biz de vatandaşlarımızın ucuz pastırma yemesini isteriz ama artan maliyetler karşısında zam yapmak zorundaydık” dedi.