Suriyeli garson maaşı 4 bin TL’ye çıktı

Türkiye'de geçtiğimiz yıllara oranla Batı Avrupalı turist sayısı düşerken Arap turist sayısında artış olduğu öngörülüyor. Bu durum Suriye'den Türkiye'ye göç eden mültecilerin iş bulmasını hatta yeni bir iş kolunun açılmasına neden oldu. Özellikle İstanbul'un Ortaköy semtinde yoğunluk gösteren Arap turistler, kafe ve restoran işleten esnafın Suriyeli garsonlara olan ilgisini arttırdı. İşte Ortaköy esnafının Suriyeli garson yorumu...

Suriyeliler genellikle düşük yetenek gerektiren işlerde çalışıyorlar. En kalifiye oldukları meslek ise İstanbul’un turistik mekanlarında garsonluk yapmak. Batı Avrupalı turistlerin geçmiş yıllara göre İstanbul’u daha az tercih etmesi ve yerlerini Arap turistlerin alması Arapça bilen personel çalıştırmayı zorunlu kılıyor. Ortaköy esnafı yedi sene önce 1500 TL verdikleri Suriyeli garsonların ücretinin artık 4 bin TL’ye çıktığını söylüyor.

SURİYELİLERİN İSTEDİĞİ MAAŞ OLUYOR

Ortaköy’de kafe işleten Osman Altınok Suriyelilerin aslında Arap turistlerle olan dil açığını kapattıklarını ama artık çok faiş maaşlar istediğini söyledi. Altınok sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bizim müşterilerimizin çoğu Arap ve Arapça konuşuyorlar. Bizde Arapça bilen çok az insan var hatta hiç yok diyebiliriz. Bizim bu açığımızı Suriyeli garsonlar kapatıyor. Artık onların da gözü açıldı. Eskiden bizim verdiğimiz maaşa tamam diyorlardı. Artık onların istediği maaşa biz tamam diyoruz. Çünkü Suriyeliler olmasa biz iş yapamayız. ” ifadelerini kullandı.

HEPSİ SİGORTASIZ

Ortaköy’de çalışan tüm Suriyelilerin kimliksiz olduğunu ve sigortasız çalıştığını söyleyen esnaf Altınok, “Burada çalışanların hepsi kimliksiz ve sigortasız çalışıyor. Kimliği olanlar ise daha üst işlerde yönetici olarak çalışıyor. Devlet de bu kişilere öyle kolay kolay kimlik vermiyor. Almaları çok zor. Alanlar da garsonluk yapmıyor” dedi.

AÇIĞI SURİYELİLER KAPATTI

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren en önemli etkenin hükümet olduğunu belirten esnaf Osman Altınok, “Artık ülke olarak turiste uyguladığımız turizm kampanyaları işe yaramamaya başladı. Akabinde eskiden gelen Avrupalı turist, Fransızlar da azaldı. Onların yerini Araplar aldı. Bu yüzden de turizm sektöründe Arapça bilen garson açığı arttı. Bu açığı da biz Suriyelilerle kapattık. Ne yapalım Arapları çözme noktasında çaresiz kaldık. Biz de bu Suriyelileri bu şekilde değerlendirdik. Dil bilene ihtiyacımız oldu.” dedi.

DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİLER

Kendi dükkanında çalışan bir Suriyeli garsonun polis okulundan olduğunu belirten esnaf Altınok ” Bende çalışan garsonların bir tanesi Suriyeli ve orada polis okulunu bırakıp gelmiş. Bir başkası oradaki fabrikada müdür, yönetici falan o şekilde gelip burada garsonluk yapıyor. Ancak bir Suriyeli garsonun burada aldığı maaşı 4000 TL ‘ye geliyor. Ortaköy piyasasının geneli böyle . En pahalısı Ortaköy çünkü tüm Araplar buraya gelip oturuyor. ” dedi.

HEMEN İŞ BIRAKIYORLAR

Ortaköy’de 12 yıllık esnaf İsmail Yetkin Arapların bu semtte çok yoğunluk oluşturduğunu ve bu yüzdende Suriyeli garsonların daha fazla piyasa yaptığını belirtti. Yetkin “Suriyeliler parayı çok seviyor. En çok parayı hangi kafe verse oraya gidiyorlar. Hiç acımaları yok. Birde sigortasızlar zaten adam hemen işi bırakabiliyor Biz de bir hak talep edemiyoruz. Bizimde onlara ihtiyacımız olduğunu biliyorlar. Mecbur birbirimize katlanıyoruz. dedi.