Suriyeliler Mayıs ayında 162 şirket kurdu

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler Mayıs ayında 162 şirket daha kurdu. Ocak ve Mayıs aylarında açıklanan TEPAV verilerine göre kurulan Suriye ortak sermayeli şirketlerin en çok “toptan ticaret” sektöründe yer aldığı görülüyor. Mayıs ayında Suriye ortak sermayesi ise 28,1 milyon TL oldu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler şirket açmaya devam ediyor. Mayıs 2018'de Suriye ortak sermayeli 162 şirket kurulurken, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 28,1 milyon TL oldu. En çok toptan ticaret sektöründe faliyet gösteren Suriye ortaklı şirketler Ocak ayında 45 şirket, Şubat ayında 57 şirket, Mart ayında ise 58 şirket kurarak bu alanda faliyet gösterdi. Bu ayın verilerine bakıldığında ise toptan ticaret sektöründe şirket sayısının 65’e çıktığı görülüyor.

TOPLAM 674 ŞİRKET 98,1 MİLYON TL

Ocak – Mayıs 2018'de Suriye ortak sermayeli 674 şirket kurulmuş olup, Suriye ortaklı şirketlerin toplam Suriye ortak sermayesi 98,1 milyon TL'dir. Ocak – Mayıs 2018'de Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısı, Ocak – Mayıs 2017'ye göre yüzde 20,7; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 32,5 azaldı. Suriye ortak sermayesi Nisan 2018'e kıyasla yüzde 41 arttı. Mayıs 2017'ye göre ise yüzde 6,9; Suriye ortak sermayesi ise yüzde 17,3 azaldı. İşte grafiklerle Suriye ortak sermayeli şirketlerin sayısı…



Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi Suriyeli şirket sayısı (kırmızı alan) geçtiğimiz nisan ayına göre arttı. Ancak geçen yılın Mayıs ayına göre ise bir azalma durumu söz konusu… Suriye ortak sermayesinde de (mavi alan) aynı durum söz konusu nisan ayına göre bir artış ancak geçen yılın mayıs ayına göre ise bir azalma durumu var.

Yine yukarıdaki grafiğe göre Mayıs 2018'de yabancı ortak sermayeli kurulan 1278 şirketin, 162'si (yüzde 12,7) Suriye ortak sermayeli şirketler oluşturuyor. Bu oranda yabancı ortak sermayesinin yüzde 8'ini oluşturmaktadır.

PEKİ EN ÇOK SURİYELİ ŞİRKET HANGİ BÖLGELERDE KURULDU?



Mayıs 2018 itibariyle Suriye ortak sermayeli kurulan şirket sayısının en yüksek olduğu illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'u; Mersin, Bursa ve Hatay takip ederken Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise İstanbul yine ilk sırada yer alıyor.

SURİYELİ VE SURİYELİLERİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLER EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLERDE FALİYET GÖSTERİYOR?

Sektör bazında incelendiğinde ise Suriye ortak sermayeli şirketlerin Mayıs 2018'de en çok “toptan ticaret” sektöründe kurulduğu görülüyor. Suriye ortak sermayesi dikkate alındığında ise yine “toptan ticaret” sektörü ilk sırada geliyor.

Türkiye'de kurulan şirketlerin yüzde 10,9'u yabancı ortak sermayeli şirketler… Bu oran il bazında incelendiğinde ise yüzde 38,5 ile Kilis yabancı ortaklı kurulan şirket oranı en fazla olan iller arasında ilk sırada yer alıyor. Kilis'i; yüzde 35,1 ile Hatay, yüzde 23,9 ile Yalova ve yüzde 18,8 ile Mersin takip ediyor.