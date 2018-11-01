Süsleme ve ışık gösterilerine 5.7 milyon TL

İBB şirketlerinden Kültür A.Ş, 25 Ekim'de “Organizasyon kapsamında süsleme hizmetleri ve ışık gösterileri hizmet alımı” ihalesi açtı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 904 bin 250 lira olarak belirlenen ihalede 3 teklif sunuldu.
İhaleyi 5 milyon 793 bin 625 liralık teklifin sahibi YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile ihalenin ertesi günü yani 26 Ekim 2018 tarihinde hemen sözleşme imzalandı. Sadece 2 aylık sözleşme 26 Ekim 2018-31 Aralık 2018 arasında yapılacak organizasyonları kapsıyor. Bu iş kapsamındaki süsleme ve ışık gösterilerinin, hangi organizasyonlarda yapılacağı bilgisi ihale dosyasında yer almadı.
İhaleyi kazanan YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş, 2004 yılından beri AKP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerine, organizasyonlara, mitinglere imza attı.
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