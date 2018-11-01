Süsleme ve ışık gösterilerine 5.7 milyon TL

Kamuda tasarruf hamlesine rağmen İstanbul’da organizasyonlarda yapılacak süsleme ve ışık gösterileri için 5.7 milyon liralık ihale düzenlendi. İBB şirketlerinden Kültür A.Ş tarafından açılan ve sadece 2 aylık işi kapsayan 5.7 milyon liralık ihaleyi, AKP’nin İstanbul’daki bütün organizasyonlarını üstlenen “mitinglerin efendisi” denilen YRD İstanbul Reklamcılık kazandı.

İBB şirketlerinden Kültür A.Ş, 25 Ekim'de “Organizasyon kapsamında süsleme hizmetleri ve ışık gösterileri hizmet alımı” ihalesi açtı. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 904 bin 250 lira olarak belirlenen ihalede 3 teklif sunuldu. İhaleyi 5 milyon 793 bin 625 liralık teklifin sahibi YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş kazandı. Şirket ile ihalenin ertesi günü yani 26 Ekim 2018 tarihinde hemen sözleşme imzalandı. Sadece 2 aylık sözleşme 26 Ekim 2018-31 Aralık 2018 arasında yapılacak organizasyonları kapsıyor. Bu iş kapsamındaki süsleme ve ışık gösterilerinin, hangi organizasyonlarda yapılacağı bilgisi ihale dosyasında yer almadı. DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİNİ ORGANİZE ETTİ İhaleyi kazanan YRD İstanbul Reklamcılık ve Danışmanlık Ticaret A.Ş, 2004 yılından beri AKP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerine, organizasyonlara, mitinglere imza attı.

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