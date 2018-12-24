Süt hayvancılığı bitiyor

Ayakta kalmakta zorlandıklarını belirten süt hayvancılığı yapan üreticiler, Tarım Bakanlığı’nın verdiği prim desteğinin kısa süreli olmasını istiyor diyen Konya Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Erdoğdu, ''Sütün birim fiyatı 2 lira olursa ayakta kalabiliriz. Aksi takdirde süt hayvancılığında üretici işi bırakmak zorunda kalacak'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019’un ilk üç ayında süt prim desteklerinin 10 kuruştan 25 kuruşa yükseltildiğini ifade etmişti.

Konya Sarayönü Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Erdoğdu, ilçede günlük 47 tondan fazla süt pazarladıklarını ve süt sektörünün Sarayönü'nün en önemli gelir kaynaklarından birisi olduğunu söyledi.

HAYVAN PARA ETMİYOR

Üreticilerin sorunları çözülmezse Süt Hayvancılığının biteceğine belirten Mustafa Erdoğdu, “Sütün birim fiyatı çok düşük. Bu fiyattan dolayı zarar etmekteyiz. Sütün birim fiyatı 2 lira olması gerekirken, 1.70'ten fabrikaya satıyoruz. Üreticilerimiz bize sütü sıcak sütü 1,51 ile 1,60 arasında veriyor. Oysa sütün birim fiyatı 2 lira olursa ayakta kalabiliriz. Aksi takdirde süreç böyle giderse süt hayvancılığı geriye gidecek ve üretici bu işi bırakmak zorunda kalacaktır” şeklinde konuştu.