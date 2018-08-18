T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yeni başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yeniden konumlandırılan Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Başkanı olarak görev alacak.

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca IşıkYılmaz Batur atandı. Arda Ermut ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin başına getirildi. 2015 yılından bu yana Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

2006 YILINDA KURULMUŞTU

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştu. Kurulduğu günden bu yana birçok uluslararası yatırımın Türkiye'ye kazandırılmasında önemli rol oynayan kurum, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak yatırımcılara destek vermeye ve Türkiye'nin yatırım ortamını uluslararası mecralarda tanıtmaya devam edecek.Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, iş birliği yapmak ve Türkiye’de yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak da yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin görevleri arasında yer alıyor.

MERKEZ ANKARA

Merkezi Ankara'da olan kurumun, İstanbul ofisinin yanı sıra yatırım potansiyeli yüksek olan 13 ülkede temsilciliğin bulunuyor. Kurum, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İtalyanca ve Rusça gibi birçok dilde hizmet verebilen dinamik bir kadroya sahip. Yıllardır özellikle yabancı yatırımcılar başta olmak Türkiye'de yatırım yapmak isteyen her şirket için devlet adına çözüm üreten Yatırım Ajansı'nda kuruluşundan itibaren her aşamada görev yapan Arda Ermut dünyada “tek durak ofis” olarak tanımlanan Yatırım Ofisi modelinde Türkiye'deki en tecrübeli isimlerden biri olarak biliniyor.