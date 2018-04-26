Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olarak çalışanlar e-devlet sistemi üzerinden merak ettikleri her türlü sorgulamayı yapabiliyorlar. 4A, 4B hizmet dökümüyle SGK'ya olan prim borcu sorgulamasını T.C. kimlik numaranızla yapabilirsiniz. Peki T.C. kimlik no ile SGK borç sorgulama nasıl yapılır? Haberimizde...

SSK borç sorgulama işlemi internet üzerinden E-SGM ve E Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik no ile SGK borç sorgulama nasıl yapılır? E SGK uygulaması devam ediyor mu?

SGK sorgulama; eskiden SSK hizmet dökümü olarak biliniyordu. Şimdilerde 4A SGK hizmet dökümü olarak anılan bu işlem, kişinin sigorta ile ilgili bütün detayları öğrenmesini sağlıyor.

Şifresiz olarak gerçekleştirilen e-SGM resmi sitesinin kapatılması nedeniyle artık işlemler şifreli olarak sadece e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Daha önce vatandaşların, E-SGM uygulaması ile SGK Hizmet Dökümü alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasını ziyaret ederek ana sayfadan uygulamaya gitmesi gerekiyordu. E-SGM uygulaması ile SGK Hizmet Dökümü yani SGK sorgulama işlemini şifresiz olarak kolayca gerçekleştirilebiliyordu. Sayfaya giriş yaptıktan sonra SGK Hizmet Dökümü işlemini gerçekleştirebilmek için kimlik numarası, cilt no, doğum tarihi ve nüfusa kayıtlı bağlı olunan il talep edilmekteydi. Ancak bugün şifresiz SGK sorgulama işlemini yapmak mümkün değildir. T.C. kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizle bu işlemleri yapabilirsiniz.

SGK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden SSK prim borcunuzu sorgulayabilmeniz için yapmanız gerekenler şöyledir; e-devlet sistemine (turkiye.gov.tr) adresine e-Devlet şifreniz ya da mobil imza, elektronik imza ve internet bankacılığı gibi giriş seçeneklerinden bir tanesini kullanarak siteye giriş yapın. Karşınıza gelen ekranın sol tarafında yer alan “Hizmetler” bölümü altında bulunan seçeneklerden “Sosyal Güvenlik Kurumu” bağlantısına tıklayın. Açılan menüden de “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayın. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda gözükecektir.