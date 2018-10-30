Son yıllarda e Devlet üzerinden birçok işlem yapılabilmektedir. Emeklilik hesaplama, mezar yeri öğrenme, askerlik belgesi gibi birçok farklı işlemlerin yanı sıra SGK primi de sorgulayabilirsiniz. Peki T.C. Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü görüntüleme nasıl yapılır?

Sigorta ile ilgili işlemler vatandaşlar tarafından en çok takip edilen ve e Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen konuların başında gelmektedir. Haberimizde T.C Kimlik no ile SGK prim sorgulama ve hizmet dökümü sorgulama ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz…

SGK PRİMİ NASIL SORGULANIR?

E Devlet şifresi olan vatandaşlar E Devlet’e giriş yaparak SGK hizmet dökümüne ulaşabilir.

E Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) sistemine şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ yazınız. Karşınıza çıkacak olan sayfada ‘Sosyal Güvenlik Kurumu/SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) sekmesine tıklayınız. Karşınıza çıkacak olan ekranda, hangi sigorta türüne kayıtlıysanız 4A/4B/4C, ona dair sigorta dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK prim gününüzü görebilirsiniz.

Hizmet dökümünü barkotlu veya kâğıt şeklinde alabilirsiniz. Eğer sizden istenen belgenin internet üzerinden gönderilmesi gerekiyorsa sol üstte ‘Barkodlu Belge Oluştur’ sekmesine tıklayıp belgeyi oluşturabilirsiniz. İndir butonu ile indirdikten sonra gerekli mercilere gönderebilirsiniz.

Eğer kâğıt belge alacaksanız. Sağ üstteki ‘Yazdır’ butonuna tıklayıp çıktısını alabilirsiniz.

E DEVLET ŞİFRESİ OLAMADAN SGK PRİMİ SORGULANABİLİR Mİ?

Vatandaşların merak ettiği başka bir soruysa ‘E Devlet şifresi olamadan SGK prim sorgulanabilir mi?’ Bu sorunun cevabı hayır. E Devlet şifresi olmadan SGK primi sorgulayamazsınız.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu'da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

İLGİLİ HABER Rapor parası nasıl alınır? 2018 SGK rapor parası sorgulama