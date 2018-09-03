Tahminler ilk kez olumlu yanıldı: 9 milyar TL!

Bedelli askerlikte tahminler bu kez olumlu yönde yanıldı ve 400 binlik baraj aşıldı. Bugüne kadar çıkarılan 5 ayrı bedelli askerlik yasasından yararlanacakları tahmin edilenlerin sayısı ve hedef hiçbir zaman tutmadı. Başvurular hep beklenenden düşük kaldı. Son yasa ise umulmadık ilgi gördü. 400 bin kişilik hedef bir ayda aşıldı ve 450 bine ulaştı.

Son tarih olan 3 Kasım'a kadar başvuru sayısının 600 bin kişiye çıkması bekleniyor. Böylelikle başlangıçta 6 milyar olarak beklenen gelir de, 9 milyar liraya yükselecek. Bugüne kadar çıkarılan 5 yasadan yararlananların toplam sayısı ise 328 bin 834 olmuştu.

25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesi ile, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, 3 Kasım'a kadar askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurabiliyor. Yasadan 1 milyon 340 bin kişinin yararlanma imkanı bulunuyor.

YAT KALK EĞİTİMİ

Yurt dışında en az 3 yıldır yaşayan ve dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler de 2 bin euro ödeyip silah altına alınmadan yararlanabiliyor. Daha önce bu miktar bin euro olarak uygulanıyor ancak 38 yaş sınırı bulunuyordu. Şimdi ise, 38 yaşından büyükler de dövizli askerlik yapabilecek.

Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmetinden çıkarılanlar ile sağlık raporu alarak askerliklerini yapmayan ya da erteletenler de silah altına alınmadan uygulamadan yararlanacak. 21 günlük askerlik eğitiminde, silah söküp takma, atış, yürüyüş, yat-kalk, spor, yakın muharebe ve yangın söndürme eğitimi yapılacak. Dövizliler ise askerlik eğitimi internet üzerinden alacak.

Bedelli askerlikten yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlardan ücretsiz izinli sayılacak. Yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek, kesinleşmiş para cezaları da tahsil edilmeyecek.