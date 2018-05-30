Taksi plakaları bir günde değerlendi

Dün çıkan sürpriz yönetmelik sonrası aracını UBER’e kullandıranlara önce para, ardından belge iptali cezası geldi. Yönetmelik, 1.5 milyon liraya düşen taksi plaka fiyatlarını da anında 1.6 milyon liraya çıkardı.

Vatan Gazetesi’nin haberine göre;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına (UBER tarif ediliyor) kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Değişiklik maddesinde, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek. Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda da belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı. Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi.

BORSA HAREKETLENDİ

Yeni düzenlemeyle, taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin TL yatırılarak kaldırılabilecek.

1 yıl içinde 2 defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.

Karar taksi borsasında anında etkisini gösterdi. UBER'in haksız rekabeti nedeniyle işlerin azaldığı iddiasıyla taksi borsasında plaka fiyatları bir ara 1.4 milyon TL'ye kadar düşmüştü. Bu düşüşte Maliye'nin getirdiği yeni vergi düzenlemesi de etkili olmuştu. Önce o vergi düzenlemesinden geri adım atıldı, dün de yönetmelik değişikliği geldi. Vergide atılan geri adımla tekrar 1.5 milyon TL seviyesine çıkan plaka fiyatları dün de 1.6 milyon TL seviyesine çıktı.

Çok uzun süredir özellikle İstanbul'da taksiciler ile UBER uygulaması ile yolcu bulan araçlar arasında gerginlik yaşanıyor. Taksiciler, özel plaka ile kendilerine tanınan hakkın yasa dışı ve korsan bir şekilde UBER'e hizmet veren bu araçlar tarafından kullanıldığını ve hak ihlali yapıldığını belirtiyor. Vatandaş da daha güleryüzlü ve temiz hizmet aldığı UBER'i destekliyor.