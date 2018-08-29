Tapu bilgileri sorgulama: Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır?

Tapu parsel sorgulama işlemi hem e Devlet üzerinden hem de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabiliyor. Tapu parsel sorgulama işlemi ile merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Daha önceleri vatandaşlar tapu ile ilgili işlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gidip yapıyorlardı. Uzun zaman alan bu işlemler günümüzde artık çok kolay. Arsa veya arazi sahibi olacak vatandaşlar için büyük önem taşıyan tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden parsel sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız, TKGM’nin parsel sorgulama adresine girdiğinizde açılan internet sayfasındaki idari bölümde yer alan; İl, ilçe, Mahalle, ada ve parsel kısmını doldurup “sorgula” sekmesine tıklayarak aradığınız detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET’TEN TAPU BİLGİLERİ SORGULAMA

Tapu bilgileri sorgulama işlemini online bir şekilde internet üzerinden yapmak için e- Devlet sistemi sayfasına girmek gerekiyor. E-Devlet sistemi üzerinden tapu bilgileri sorgulama işlemi yapmak için e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmekte. E- devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubelerine giderek TC kimlik kartınız ile temin edebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) kayıtlı olmanız gerekmektedir. TAKBİS’e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisini kullanabileceksiniz.