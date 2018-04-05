Tapu parsel sorgulama nasıl yapılır? Parsel sorgulama ekranı…

Tapu parsel sorgulamasının yapılması arazi sahibi ve arazi alacak kişiler için oldukça merak edilen konuların başında geliyor. E-Devlet uygulaması üzerinden yapılan Tapu Parsel Sorgulama 2018, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası üzerinden de yapılabiliyor. Peki Tapu Parsel Sorgulama 2018 Nasıl Yapılır? İşte haberimiz...

Arsa ve ya arazi sahibi olacak vatandaşlar için büyük önem taşıyan tapu parsel sorgulama sayfası ve sorgulama işleminin detaylarını öğrenmek isteyenler haberimizi lütfen okuyun…

Parsel Sorgulama konusunda yeni düzenlemeye gidilmesinin ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, parsel sorgulama hizmetini internet ortamına taşıdı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi sayfası(parselsorgu.tkgm.gov.tr) üzerinde bulunan sorgulama seçeneklerinden adres girerek direkt olarak arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilirsiniz. Açılan parsel sorgulama ekranında bu işlem farklı şekillerde yapılabiliyor. İdari, Coğrafi ve adres şeklinde olan bu seçeneklerden hangi şekilde arama yapmak istiyorsanız ona tıklamanız yeterli.

E- DEVLET PARSEL SORGULAMA

E-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne(TAKBİS) kayıtlı olmanız gerekmektedir. TAKBİS'e T.C. Kimlik Numarası kayıtlı olan bireyler kapsamında sunulmaktadır. Eğer kaydınız var ise servisi kullanabilmek için E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile girdikten sonra e-Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz.

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VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI

Vekalet sözleşmesi, tarafların karşılıklı güvenine dayanan, vekilin, vekil edenin tüm menfaatlerini, çıkarını gözettiği ve onun iradesine uygun davranmak zorunda kaldığı bir sözleşme türüdür. Avukat Ebru Şahin cevapladı.