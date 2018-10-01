Tapularını vermedikleri daireleri bir çok kişiye satmışlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir müteahhitten ev satın alan çok sayıda insan mağdur oldu. İddiaya göre, şehrin bir çok yerinde daire yapan müteahhit, bu daireleri bir çok kişiye satarak, tapularını teslim etmedi. Mağdur vatandaşlar müteahhitten şikayetçi oldu. Vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

2017’in Şubat ayında dairenin temeli atıldığında mukavele yaptığını ifade eden Şenol Şen, “Bize 2017 yılı ağustos sonunda daire teslim edilecekti. Kardeşimle beraber 150 bin lira peşinat verdik. O zamandan beri binanın başında bekler olduk. Ne yapılanı, ne edeni var. Paramızı alamıyoruz, karşılığında muhattap bulamıyoruz. Dairemizin parsel numarası ile beraber tapuya gittiğimizde başka kimselere satıldığını öğrendik. Şuanda internette 3 numaralı daire başkasına satışa sunulmuş” dedi.

2017 yılı mart ayında 50 bin lira peşinat verdiğini dile getiren Elyasa Göze, “Daire biter diye beklerken, eşim internette dairelerin satılık ilanını gördü” diye konuştu. Mağdur olduğunu belirten Harun Şen ise, “Ağabeyimle beraber 150 bin lira para verdik. 2 tane daireyi 190’ar bin liradan aldık. Dairenin teslim tarihi geçeli 1.5 sene oldu. Hiç bir kimseye ulaşamıyorum. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Artık evden vazgeçtik, verdiğimiz parayı kurtarmaya çalışıyoruz. Ev sahibi olalım derken dert sahibi olduk” şeklinde konuştu.

“ALDIĞIM 4 DAİREDEN SADECE 1’İNİN TAPUSUNU VERDİLER “

Emniyette verdiği ifadede Yunuseli’den 4 daire aldığını dile getiren esnaf Halet A., toplam 750 bin lira ödeme yaptığını belirterek, “Aldığım dairelerden yalnızca birinin tapusunu alabildim. Diğer tapularla ilgili beni oyaladılar, çeşitli yalanlar söylediler” şeklinde konuştu.