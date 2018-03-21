Tarım ağır bir darbe daha aldı

Çam fıstığı ağaçları kurumaya başladı. 10 yıldır soruna çözüm bulunamayınca geçim derdine düşen köylüler ağaçları kesmeye başladı. 5 bin fıstık ağacı tehlikede

Harikulade doğası ve fıstık çamlarıyla dünya çapında üne sahip Kozak Ormanı'nda tehlike çanları çalıyor. Asırlık fıstık çamları can çekişiyor. 10 yıldır kuruyan çam fıstığı sorununa çözüm bulunamayınca geçim derdine düşen köylüler asırlık ağaçları kesmeye başladı. İzmir'in Bergama, Dikili, Kınık ilçeleri ile Balıkesir'in güney bölgesini kapsayan Kozak Ormanı çam fıstığının başlıca merkezi. Ortalama 15 bin hektar alanda 5 bin fıstık çamı bulunuyor. Yıllık 1500 ton çam fıstığı üretimi ile 200 milyon TL gelir sağlanıyordu. Bu nadide ürün 10 binden fazla kişinin geçim kaynağıydı. Türkiye çam fıstığının yüzde 80'i Kozak'tan sağlanıyordu. Ürünlerin yüzde 5'i iç piyasaya dağıtılıyor, yüzde 95'i Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyordu. Fakat yaklaşık 10 yıldır ağaçlar ürün vermez oldu. Çamlar hasta olunca fıstık üretimi 200 tonun altına, gelir 20 milyon TL'ye geriledi.

GÖÇ BAŞLADI

Bergama'ya bağlı Yukarıbey Köyü Muhtarı Yusuf Doğan, “Bir kozalakta 100 fıstık kabuğunun 95'i boş çıkıyor. 10 yıldır çare bulunması için çırpınıyoruz. Artık takatimiz kalmadı. Köylümüz perişan halde” dedi. Yöre halkının geçim sıkıntısında olduğunu belirten Kozak Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Saim Yıldız, “Vatandaşlarımız ayakta kalabilmek için başka yol bulamadı” dedi. Köyden kente kaçışın hızlandığını belirten Yıldız, “Ana geçim kaynağımız fıstık çamı yok olunca gençlerimiz iş aramaya başladı. Göç alan Kozak köyleri artık göç veriyor” diye konuştu.

SÜRGÜN EDİLDİLER

Kozak Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Nail Şen, “Üniversitelerden, orman bakanlığından yetkililer araştırmalar yaptı ama ya bir sonuca varılamadı, ya da elde edilen sonuçlar tam olarak açıklanmıyor. Bunu anlayamıyoruz” ifadelerini kullandı. Uzun zaman boyunca Kozak Ormanı'nda araştırma yapan bakanlık yetkilileri ve üniversite üyelerinin rotasyona uğradığını vurgulayan Şen, “Burayı tanıyan bilim insanları 2014'ten itibaren görevlerinden alınarak dağıtıldı, başka yerlere sürgün edildi. Yerleri doldurulmadı” dedi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, “İki bin yıldan beri ürün veren fıstık çamı artık can çekişiyor. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı soruna aciliyetle ve ciddiyetle el atmalıdır.Bir bilim heyeti oluşturulmalıdır” dedi. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ise tarımsal destek talep etti.

ALTIN MADENINDEN KUŞKU DUYULUYOR

YÖRE halkı en çok Bergama'nın Ovacık Köyü ve Dikili'nin Çukuralan Köyü'nde siyanürlü linç yöntemiyle çalışan altın madeninden kuşkulanıyor. Bu madenler yıllarca FETÖ üyesi firari işadamı Akın İpek'e ait Koza adlı şirket tarafından işletilmiş, 2016'da el konularak kayyum atanmıştı. Köylüler hukuk mücadelesi yürüttüğü madencilerle pek çok olay yaşamıştı. Yukarıbey Köyü Muhtarı Yusuf Doğan, dikkat çekici bir iddiayı dile getirdi. Doğan, “2013, 2014 yıllarında ormanımızın üstündezirai uçaklar gezdi. Ürünlerimizi kurutmak, ağaçlarımızı verimsiz hale getirmek amacıyla havadan zehir atmış olmalarından şüpheleniyoruz” dedi.