Tarım Bakanlığı: Çiftlik Bank’a teşvik vermedik

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftlik Bank için herhangi bir teşvik verilmediğini söyledi. Bakanlık Çiftlik Bank hakkında ocak ayında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Çiftlik Bank’ın herhangi bir tesisi için devlet teşviği verilmediği ifade edildi. Bakanlık 18 Ocak 2018 tarihinde devlet teşviği aldığı iddia edilen Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çiftlik Bank'ın @ciftlikbank uzantılı Twitter hesabından 22 Kasım 2017 tarihinde yapılan paylaşımda; 23 Aralık 2017 tarihinde açılışını yapacakları Konya Tuzlukçu'daki tesisin, yüzde 30 devlet teşvik ve hibeleri kullanılarak yapılacağı belirtilmektedir.

ANKARA’DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Twitter paylaşımında geçen (Çiftlik Bank’ın Twitter hesabı); devletten hibe ve destek alınacağına dair iddia tamamen asılsızdır ve yalandır. Temeli atılan söz konusu tesis ile ilgili olarak Bakanlığımızca hiçbir hibe ve destek verilmemiştir.

Söz konusu açılışa Bakanlığımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Hatta Konya'daki diğer kurumlara da ulaşılarak bu açılışa katılmamaları konusunda uyarıda bulunulmuştur. Ayrıca Fame Game Hayvancılık San. ve Tic.A.Ş., Mehmet Aydın, diğer ilgili şirketler ve bu şirketlerin yetkilileri hakkında; bu oluşumun gerçek üretimi yansıtmadığı, saadet zincirine dayandığı ve faaliyetin gerçek üreticiye zarar verdiği iddiasıyla nitelikli dolandırıcılıktan Bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 18 Ocak 2018 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.