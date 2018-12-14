Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım´da yüzde 2.53 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca, Tarım ÜFE´nin Kasım´da, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 12.20 ve 12 aylık ortalamalar göre ise yüzde 11.64 yükseldiğini ortaya koydu. Verilere göre, fiyatlar Ekim ayına göre Kasım´da, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2.54 ve balıkçılıkta yüzde 6.36 arttı, ormancılık ürünlerinde yüzde 2.77 azaldı.
TÜİK verilerine göre,
“Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.25 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3.66 arttı, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.02 azaldı.
“Alt tarım gruplarından;
– diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6.14,
– lifli bitkiler yüzde 4.62,
– diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2.03 artarken,
– canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3.56,
– turunçgiller yüzde 3,0 düştü.
“Kasım´da endekste kapsanan 90 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatları arttı, 24 maddenin fiyatları azaldı, 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.”
DHA
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