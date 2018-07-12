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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Turkcell görevinden istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Sozcu.com.tr
android-time 10:23 12 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Turkcell görevinden istifa etti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Turkcell yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Turkcell’den borsaya konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kuruluna 15 Ağustos 2013 tarihinde atanan ve o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Bekir Pakdemirli istifaen görevlerinden ayrılmıştır.

Sayın Bekir Pakdemirli’ye Şirketimize sağlamış olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz.

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Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da Türk Telekom’da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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Son güncelleme: android-time 11:4412.07.2018
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