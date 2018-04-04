Taşeron işçi ne kadar ikramiye alacak? Bakan Jülide Sarıeroğlu’dan taşerona kadro açıklaması! 900 bin işçi…

Uzun süredir beklenen taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemleri bitti. Taşeron işçinin kadroya geçişinin tamamlanmasının ardından Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması geldi. İşte o açıklamalar ve kadroya geçen taşeron işçi ne kadar ikramiye (promosyon) alacak? sorusunun yanıtı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuda istihdam edilmesinin ardından yaptığı bilgilendirme toplantısında taşerona dair rakamları açıkladı. Sarıeroğlu, 900 bin taşeron işçinin kadroya geçtiğini söyledi. Peki kadroya geçen taşeron işçiler ne kadar promosyon alacak? İşte taşerona verilecek ikramiye ücreti ve Jülide Sarıeroğlu'nun taşeron açıklaması…

900 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirdik. Güvenlik soruşturmasından elenenler ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesinin ardından bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında rakamları açıkladı. Sürecin başından itibaren yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğini dile getiren Sarıeroğlu, 900 bin kişilik bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu kapsamda taşerondan kadroya geçiş kapsamında; Cumhurbaşkanlığı 819, Başbakanlık bin 221, TBMM bin 157, Sağlık Bakanlığı 148 bin 489, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 7 bin 480, Milli Eğitim Bakanlığı 31 bin 908, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 31 bin 991, Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 bin 697 olmak üzere taşeron çalışanlar istihdam edildi. Sarıeroğlu, “En fazla taşerondan kadroya geçişin olduğu il İstanbul, 114 bin 432 kardeşimizin kadroya geçiş işlemi yapıldı. Ankara'da ise 66 bin 510 kişinin kadroya geçiş işlemi tamamladı” dedi.

Güvenlik soruşturmasına takılanların ise terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edildiği için elendiği belirtildi. Güvenlik soruşturmasına takılarak elenenlerin 5'i TBMM, 572'si Sağlık Bakanlığı, 6'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 27'sinin Dicle Üniversitesinden olduğu açıklandı. İHA

TAŞERON İŞÇİYE NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın yaklaşık 1.5 katını promosyon alacak. Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek.

Kadro sevincini kaşık oyunuyla kutladılar

Konya'da KYK Beyşehir Yurt Müdürlüğünde çalışan taşeron personel kadro sevinci yaşadı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (YURTKUR) bağlı Beyşehir Yurt Müdürlüğünde taşeron olarak görev yaparken daimi kadroya alınan çalışanlar, yaşadıkları sevinci Konya kaşık oyunuyla kutladı.

Kredi Yurtlar Kurumu Konya İl Müdürü İsa Araba, KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, yurt müdürlüğü bahçesinde taşeron personel iken son düzenlemenin ardından daimi işçi statüsünü kazanan 55 çalışanla düzenlenen kutlama programında biraraya geldi. Çalışanların coşkusuna programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. KYK Konya İl Müdürü İsa Araba, yaptığı konuşmada, 750 bin kişiden oluşan büyük bir aile olduklarını dile getirerek, “Kredi Yurtlar Kurumunun geldiği yeri sizlere borçluyuz” dedi. KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül de, Beyşehir'de kurum bünyesinde çalışan 55 işçinin daimi statüye kavuştuğunu belirterek, “İşçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada kendilerine yakışan bir kutlama için biraraya gelmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra daimi kadroya geçen işçiler yaşadığı sevinci Konya'nın yöresel kaşık oyununda hünerlerini sergileyerek kutladı. Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Metin, Memur Sen Beyşehir Şube Başkanı Halil Yavşil, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, çalışanlar katıldı. İHA

HÜKÜM NEDENİYLE KADRO ALAMAYANLARA GÜZEL HABER!

Karşıyaka Belediyesi’nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname’ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı’ suçlarına karışmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi’nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı’ suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.