Son dakika! Kadroya alınan taşeron işçilere yüzde 10 zam…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Dün akşam itibariyle 4 C'den 4 B'ye geçecek kardeşlerimizle ilgili kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde on ücret artışıyla ve izin süreleri düzenleyerek 4C 'den 4B'ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

4/B ve 4/C nedir?: Kamuda 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B'liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor.

4C'liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor. Özelleştirme sonrası işsiz kalanların da geçebildiği bu kadronun şartları tekel eylemlerinden sonra düzeltilmişti. Ancak bu kapsamda yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. Bunlar da uzun süredir daimi devlet işçisi kadrosuna geçmek istiyordu.