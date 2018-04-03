Taşeron işçiler ne kadar promosyon alacak? O taşeron işçilerin itirazları sonuçlandı…

Uzun süredir devam eden taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci sonunda tamamlandı. Sınavlardan başarılı olan ve kriterleri sağlayan taşeron işçiler kadroya geçirildi. Şimdi taşeron işçiler kadroya geçmeleriyle gelen promosyonların ne kadar olduğunu araştırıyor. Hükümlü taşeron işçilerin kadroya geçmesi için de önemli gelişmeler bulunuyor...

Taşeron işçilerin kadroya geçişi adım adım ilerledi ve nihayet erdi. Taşeron işçilerin şimdi promosyon bekleyişi bazşladı. Özel durumlarından ötürü kadroya geçemeyen taşeron işçilerin hüküm giymiş olanlarına da başvuru yolu açıldı. İşte taşeronun kadroya geçişine dair detaylar…

TAŞERON İŞÇİLER MAAŞIN 1,5 KATI PROMOSYON ALACAK

Taşeron işçiler ne kadar ikramiye alacak sorusu merak konusuydu. Duruma göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın yaklaşık 1.5 katını promosyon alacak. Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek.

HÜKÜM SEBEBİYLE KADRO ALAMAYANLARA MÜJDE!

Karşıyaka Belediyesi'nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname'ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı' suçlarına karışmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi'nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı' suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.