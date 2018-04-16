Taşeron işçiler ne kadar zam alacak? Kadroya geçemeyen taşeron işçilere ne olacak? İşte taşeron gelişmeleri…

Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci tamamlandı, bir kısım taşeron işçi kadroya geçerken, bazı taşeron işçileri ise kadroya geçemedi. Taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ücretlerinde ne gibi değişiklikler olacak sorusu da gündemdeki yerini koruyor. İşte taşeronda son gelişmeler...

Taşeron işçisi kadroya geçiş sürecinde adım adım sona ulaştı. Bazı işçiler ise bekledikleri sürekli işçi kadrosuna kavuşamadı. Taşeron işçiler hakkında farklı belediyelerde farklı durumlar da ortaya çıkabiliyor. İşte taşeron detayları…

ANTALYA’DA TAŞERON SEVİNCİ

Antalya’da Belediye Başkanı Menderes Türel sendika temsilcileri ve işçilerle buluştu. 30 Büyükşehir Belediyesi arasında işçisine en yüksek ücreti ödeyen belediye olduklarını vurgulayan Başkan Menderes Türel, şunları aktardı: “Diğer Büyükşehir Belediyelerinde ortalama yevmiye 100, en yüksek yevmiye 140-150 TL civarında iken bizim ortalama yevmiyemiz 151 TL, en yüksek yevmiyemiz de 240 TL idi. Yapmış olduğumuz sözleşmelerde işçinin hakkı ve alacağı en iyi şekilde ödenmeye çalışıyorken belediyenin bütçe kaynakları da en iyi şekilde gözetiyoruz. Birçok Büyükşehir Belediyesine göre işçilerimize ödediğimiz ücretler, hesap ortada, Halep oradaysa Arşın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, yüzde 50 daha fazla. Hatta bazı Büyükşehir Belediyesindeki işçi ücretlerinin iki katını geçtiğimiz noktalar var. Sadece çıplak yevmiyede değil, diğer sosyal yardımlar ve ek ödemelerde de en yüksek ücreti ödeyen belediye yine şükürler olsun Antalya Büyükşehir Belediyesidir. Alnınızın teriyle aldığınız her kuruş sizlerin hakkıdır. Ananızın ak sütü gibi helal olsun.”

ADANA’DA KADROYA GEÇEMEYEN İŞÇİLER İÇİN HAMLE

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut'u makamında ağırladı. İki İl başkanının Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi esnasında yaşanan gelişmeler ve kadroya geçiş işlemi esnasında güvenlik soruşturmasından ret alarak geçişi sağlanamayan taşeron işçilerin durumunun görüşüldüğü ziyarette Başkan Sözlü, “Hiç bir kardeşimizi, çalışanımızı mağdur etmeyeceğiz, tekrar işe geri dönüşlerini sağlayacağız. Hukuki yolla itiraz haklarını kullanıp dilekçelerini versinler, süreç tamamlandığında tekrar değerlendireceğiz” dedi.