Taşeron işçilerin bir kısmında isyan, bir kısmında sevinç… Taşeron işçilerin kadroya geçişinde son gelişmeler

Taşeron işçiler merakla gelişmeleri bekliyor. Taşeron işçilerin bir kısmına kadro gelirken bazı taşeron işçileri ise kadro alamadı. Kadro alamayan taşeron işçileri eylem yaparken diğer taraftan kadro alan işçilerin sevinç haberleri geldi. İşte taşeron işçisinin kadro sürecinden son gelişmeler.

Aylardır taşeron işçilerin kadroya geçişi gündemden düşmüyor. Taşeron işçilerin bir kısmının kadro alması ancak bazı işçilere ise kadro hakkı verilmemesi ise farklı manzaralara yol açıyor. Sivas’tan gelen haberlerde taşeron işçileri kadro için eylem yaparken, İstanbul’da kadro alan taşeron işççileri ise çok mutlu olduklarını dile getirdi…

SİVAS’TA TAŞERON EYLEMİ

Sivas’ta Karayolları 16’ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde kadro alamayan işçiler basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi. Karayolları 16’ncı Bölge Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 100 işçi, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile karayollarında çalışan bazı meslek dallarındaki işçilerin kadroya alınmamasına tepki gösterdi. Grup adına açıklamada bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İl Temsilcisi Zeki Ekici, “Söz konusu kararname ile karayollarında çalışan asıl işin bir parçası olan yol bakım ve onarım hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri ‘anahtar teslimi’ olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçilerin, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile her türlü işi yapan işçilerin kadroya alınmaması, Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde çalışan işçilerin kapsam dışı bırakılması, İl Özel İdaresi’nde, belediyelerde, TÜDEMSAŞ’ta Beton Travers’te TCDD’de Hava Meydanları’nda, Telekom’da, PTT’de, hastanelerin yemekhanelerinde, velhasıl kitlerde aynı şartlarda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmaması bizlerde hayal kırıklığı yaratmış, çalışanları aileleri ile birlikte üzmüştür. Kadroya geçişte taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapılması, bizde ve kamuoyunda Cumhurbaşkanımızın tam olarak bilgilendirilmediği kanaatini uyandırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin taşeron yanında çalışan işçiler arasında ayrım yapan ve adil olmayan bu düzenlemeyi değiştireceklerini, tüm taşeron işçilerinin başlangıçta açıklandığı gibi kapsama alınıp kadrolarına kavuşacaklarını bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın mağdur edilen bu işçileri de aileleri ile birlikte sevindireceklerine inanıyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA TAŞERON SEVİNCİ

Taşeron işçilerin daimi işçi statüsüne geçirilmesi çalışmaları bazı bölgelerde adım adım sonlanıyor. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 127. Maddesinin, 24 maddesi gereği taşeronda çalışan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçiş başvuru sonuçları Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Veysel Özgenç ise, “Allah'a çok şükür mutluyuz, sabrımızın sonu geldi. Sınavımız da rahat geçti ve kadroya geçtik. Artık maaş olarak da daha iyi olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdikten sonra bayağı bir mutlu olduk ve ona inandık, kesin olacak dedik. Belli bir süreç geçti tabii ki, önce güvenlik aşamasından geçtik, sınavları bekledik. Heyecanlı ve güzel bir bekleyiş geçti, geçtiğimiz hafta sınava da girdik sonuçlarımız açıklandı, çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İHA-DHA