Taşeron işçiye promosyon ücreti belli oldu! İşçiler aldıkları maaşın tam…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro sonrası promosyonları için ir açıklama yaptı. İşte taşeron işçilerin kadro sonrası alacakları promosyon ücreti ve taşeron işçilerle ilgili son gelişmeler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, senetli tedavi, rehin hasta, sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımlardan söz etti. İşte Bakanın teşeron işçilerle ilgili açıklamaları ve taşeron işçiye kadro sonrası ödenecek promosyon ücreti hakkında bilgiler…

Bakan Sarıerğlu’nun açıkladığı yenili haberlerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon ücretine de yer verdi.

TAŞERON İŞÇİLER MAAŞIN 1,5 KATI PROMOSYON ALACAK

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

BİR İYİ HABER DE ESNAFA

Bakan Sarıeroğlu’nun açıklamasında esnaflara da bir müjde geldi. Son 3 yıllık primlerini zamanında ödeyip de zora düşen işletmelerin, esnafın talepte bulunması durumunda ödemelerde kolaylık sağlanacak. Ayrıca sağlık alanında da yenilikler yapılıyor. Sabah’ın haberine göre, hastanelerin sicil karnesi çıkarılacak. Tetkik tahlil projesi yaşama geçirilecek. Ameliyat, organ nakli, laboratuvarda vatandaşa kolaylık sağlanacak, 291 ilaç Türkiye’de üretilecek. Kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılacak.