Taşeron kadroda beklenen son geldi! Taşeron işçiler ne kadar promosyon alacak?

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci sona erdi. 2018 yılının başında başlayan süreç bugün tamamlandı, kimi halay çekti kimi ise itiraz etti. Şimdi merak edilen ise taşeron işçilerin ne kadar promosyon alacağı... Taşeron işçiler ne kadar promosyon (ikramiye) alacak? İşte taşeron işçiler ile ilgili son dakika gelişmeler...

Taşeron işçilerin kadrosunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 4 Aralık kriteri ve taşeronun son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki taşerondan kadroya geçen işçiler ne kadar promosyon alacak? İşte ayrıntılar…

BAKAN JULİDE SARIEROĞLU 4 ARALIK KRİTERİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Taşeronla ilgili çok kapsamlı bir süreci geride bıraktık, bilgi kirliliklerinin çıkarıldığı ve bazı algı operasyonlarının yaşandığı bir dönemdi ama alnımızın akıyla Pazartesi günü itibariyle sonuçlandırmış olacağız” dedi.

4 Aralık kriteriyle ilgili olarak birçok tartışma söz konusu olduğuna dikkat çeken Sarıeroğlu, “4 Aralık kriterinin konulma sebebi tamamen hak kaybı yaşanmamasıyla alakalıdır. İşten çıkarma ve başka kişileri işe yerleştirme riski olduğunu gördük, bunu engellemek amacıyla iyi niyetle hak kayıplarının yaşanmaması adına konulmuş bir kriterdir. Geçmiş dönemlerde taşerona kadroyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz sözlerden daha ileride bir düzenleme gerçekleştirdik. Teknik ve zor bir konuydu ama sendikalarımızın ve çalışanlarımızın katkılarıyla son aşamaya gelmiş durumdayız. Bu kapsamda sendikal mevzuatımız da demokratik olarak uygulamadadır. Tüm bu konularda çok ileri aşamalara gelmiş durumdayız. Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak işçi ve işveren kesimimizle ortak akla dayalı ve sonuç odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ

Karşıyaka Belediyesi’nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname’ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı’ suçlarına karışmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi’nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı’ suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.

TAŞERON İŞÇİLER MAAŞIN 1,5 KATI PROMOSYON ALACAK

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın yaklaşık 1.5 katını promosyon alacak. Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek.

İHA-DHA