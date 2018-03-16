Taşeron sınavı soruları nasıl, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Taşerona kadro sınavı detayları…

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin son aşaması olan taşeron sınavı devam ediyor. İşçiler sınav soruları nasıl olacak diye merak ederken bir kısmı da sınava şimdiden girdi bile. Sonuç tarihi de belli olan taşerona kadro sınavının detayları da belli oluyor. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 750 bin taşeron işçi kadroya geçmek için sınava giriyor. Taşeron sınavı birçok kamu kurumu tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Taşeron işçiler sınav sorularının basit olduğunu dile getiriyor. İşte taşeron sınavı sonuç açıklanma tarihi…

TAŞERON SINAVINDA NELER SORULACAK?

Kadro sınavı, kurumların kendi bünyesinde yapılacağı için sorular da kuruma göre ve alım yapılacak pozisyonda çalışan ve kadroya geçtiğinde aynı pozisyonda çalışmaya devam edecek olan personelin bilgisi ve yetkinliğine dayalı olacak.

SINAVIN İÇERİĞİ HAKKINDA…

Yönetmeliğe göre, kadroya geçiş sınavlarında uygulanacak yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ise ilgili idarenin üst düzey yöneticisi belirleyecek. Çalışanlara, görev yaptıkları alana göre, farklı yöntemlerle de sınav yapılabilecek.

TAŞERON SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşeron düzenlemesi için oluşturduğu “ww.altisveren.org” internet sitesinde yer alan takvime göre taşeron sınav sonuçlarının 27 Mart – 31 Mart 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



TAŞERON KADROYA GEÇİŞ SINAVINDA GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI?

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli (50) puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.

TAŞERONA KADRO SINAVI SONRASI NE OLACAK?

Sınavın uygulanmasının ardından sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanını ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılacak. Bu tarihler tavsiye niteliği taşıdığından değişkenlik gösterebilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERONUN SINAV SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci devam ediyor.

Sınav sürecinde uygulama sınavları tamamlanırken, yazılı sınav ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava tabi 959 personelin sınav süreci tamamlandı. 8 Mart Perşembe günü başlayan uygulamalı sınavlar, 13 Mart Çarşamba günü sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 753 personel için ise yaptıkları iş gereği yazılı sınav yapılacak. 17 Mart 2018 Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesinde yapılacak olan sınav, 3 kategoride düzenlenecek.

Cumartesi günü yapılacak olan sınavların ilki 09.30'da, ikincisi 11.30'da, 3.sü ise 17.30'da başlayacak. Yazılı sınavlar; ilk ve ortaokul mezunları için bir kategori, lise mezunları için ayrı bir kategori, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı bir kategoride yapılacak.