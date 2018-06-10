Taşerona 52 gün şoku

Taşeron işçileri kadroya alırken “52 günlük primleri üzerinden ikramiye” sözü verilmesine rağmen bazı ikramiyeler 39 gün gibi daha az gün üzerinden ödenmeye başlandı.

Tüm emeklilere ayrım yapmaksızın bin lira bayram ikramiyesi verileceğini vaat eden ancak bu sözünde durmayarak ikramiyede kesinti yapan AKP iktidarı, bir şoku da kadroya aldığı taşeron işçilere yaşattı. Taşeron işçileri kadroya alırken “52 günlük primleri üzerinden ikramiye” sözü verilmesine rağmen bazı ikramiyeler 39 gün gibi daha az gün üzerinden ödenmeye başlandı. SÖZCÜ'nün ilgili bakanlıklardan edindiği bilgilere göre, taşerona 52 gün yerine 39 gün üzerinden ikramiye verilmesine gerçekçe olarak “çalıştığı gün ve ay sayısı” gösterildi. Buna göre, 1 yıllık taşeron işçisine 52 gün üzerinden ikramiye verilirken, 1 yıldan daha az süreli çalışmış olan taşerona ise daha az gün üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. İktidar, seçim vaadi olarak açıkladığı emekliye bayram ikramiyesinde de sözünde durmadı. Başbakan Binali Yıldırım'ın, “Ayrım yapılmaksızın her emekliye bin lira ikramiye verilecek” açıklamasına rağmen dul ve yetimlerin emekli maaşlarında 250, 500, 700 liraya kadar kesinti yapılmıştı.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri cuma günü yapılmaya başlanmış, bin lira alma umuduyla ATM'lere giden emekliler hayal kırıklığına uğramıştı. İkramiyeler, bazılarına denildiği gibi 1000 TL, bazılarına 750 TL, bazılarına ise 500 TL ödendi. Eğer emekli olan kişi hayatını kaybetmişse, o emeklinin eşine 750 TL ikramiye verildi. Yine hayatını kaybetmiş emekli bir kişinin kızına ise bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödendi.

MUHALEFET DUYURMUŞTU

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray da, 14 Mayıs'ta sosyal medya hesabından açıklama yaparak her emekliye bin TL verilmeyeceğini, kimilerine 300, kimilerine ise 500 TL verileceğini, bunun da nedeninin maaş farkı olduğunu yazmıştı. CHP de iktidarın her emekliye bin TL ikramiye vermeyeceğini belirtmiş ve daha önce sundukları emekliye ikramiye tekliflerini AKP'nin Meclis'te reddettiğini hatırlatmıştı.