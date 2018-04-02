Taşeronun kadroya geçiş heyecanı! Taşeron işçi ne kadar ikramiye alacak?

Taşeron işçilerin aylardır beklediği gün geldi. Taşeronun kadroya geçiş sürecinde sona gelindi. İşçilerin bir kısmı kadroya geçişleri halaylarla kutladı. Hüküm giymiş işçiler için yapılan itiraz da sonuç buldu. Peki taşeron işçiler ne kadar ikramiye (promosyon) alacak?

2 Ocak’ta başlayan taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci bugün tamamlanıyor. Başvurular, sınavlar derken beklenen gün geldi. 2 Nisan 2018’de kadroya geçişlerin biteceği duyurulmuş ve taşeron işçiler heyecan ile bu günü bekliyordu. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname’ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Kadroya geçiş yapan işçiler ne kadar promosyon alacağını da merak ediyor. Haberimizden taşeron işçilerin kadroya geçişi ve alacağı ikramiye hakkında bilgilere erişebilirsiniz.

TAŞERON İŞÇİLER KADROYA GEÇİŞİ HALAYLARLA KUTLADI

Kadro sevinci yaşayan işçiler ise kadroya geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Başvuru süreçlerimiz, soruşturma ve sınav süreçlerimiz oldu. Bugün de imzalarımızı attık. Bu bize büyük mutluluk veriyor, diye konuştu.

KARŞIYAKA'DA İTİRAZLAR SONUÇ VERDİ

Karşıyaka Belediyesi’nin, 1 yıldan fazla hüküm giymiş taşeron çalışanların kadroya geçişine engel olan Kanun Hükmünde Kararname’ye yaptığı itiraz sonuç getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı’ suçlarına karışmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi’nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı’ suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.



TAŞERON İŞÇİLER MAAŞIN 1,5 KATI PROMOSYON ALACAK

Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın yaklaşık 1.5 katını promosyon alacak. Çalışanlar mevcut maaşlarla kadroya geçecekler. Ancak 52 günlük ilave bir ikramiye (tediye) ödenecek.

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