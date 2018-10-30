Tatil sonrası dolarda son durum!

Dolar/TL bugün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.50'nin altını test ederken, TL'nin Cuma günkü kapanışa göre değer kazancı yüzde 2'ye yaklaştı. Kur 5.50'nin altını test ederek 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ABD’li rahip Andrew Brunson’un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52’li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla 5.87’li seviyelere kadar yükselen dolar/TL Cuma günü 5.5975 seviyesinden kapandı.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.50’ye kadar gerileyerek üç aya yakın bir sürenin en düşüğüne gelirken, TL’nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1.7’ye yaklaştı.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak yarın açıklanacak olan enflasyon raporu ardından piyasada asıl olarak gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisinin izleneceğini söyleyerek, “Enflasyona yönelik olarak iyimser bir beklenti hakim, hükümetin enflasyonla topyekün mücadele programı kapsamında yapılan indirimler ve geçen yıldan baz etkisi ile enflasyonda düşüş görülebilir. Bu da TL tarafına olumlu yansıyor” dedi.

“5.45-5.35 SEVİYELERİNE ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR”

Diğer taraftan Rahip Brunson’ın serbest bırakılması ardından ABD’nin İran yaptırımları dahil bazı şeyleri değerlendirebilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatan Kavak, “4 Kasım’da başlaması beklenen ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından Türkiye’nin muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler de TL’yi pozitif etkiliyor. Dolar/TL 5.50’nin altına inerse 5.45-5.35 seviyelerine çekilme devam edebilir. Ancak buradan tepki alımları da görebiliriz. Kasım’da Hazine’nin ihaleleri, iç borç ödemeleri TL üzerinde tekrar baskı oluşabilir” dedi.

Bankacılar Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından piyasaların yılın son enflasyon raporuna ve Ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyor. Enflasyonda ise siyasilerin “en kötünün geride kaldığı” söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni daha sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor.

Tahvil-bono piyasasında da geçen hafta aşağı hareketler gözlendi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 18.07 seviyesine kadar geriledi.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 25.12’ye kadar geriledi, valörde son işlemde yüzde 25.17 seviyesindeydi.

REUTERS