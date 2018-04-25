Tatilcilerin demokrasi iptali!

Erken rezervasyon avantajlarından yararlanarak tatil planlarını aylar öncesinden yapan pek çok vatandaş, tatil planlarını iptal ettirmek veya tarih değişikliğine gidebilmek adına seyahat acentelerinin çağrı merkezlerini aramaya başladı. Bu sebeple turizmciler erken seçimden dolayı yapılan rezervasyon iptallerinin ücretini geri ödemek durumunda kaldı. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' olarak adlandırılan durumdan dolayı rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz." dedi.

Erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından, Haziran ayına tatil planı yapan çok sayıda vatandaş turizm firmalarını aramaya başladı.

SORUNLAR YAŞANIYOR

Erken seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile yurt dışı tatil planı yapanların, önceden otel rezervasyonlarını ve uçak bileti alımlarını peşin ödeme ile yaptıkları için, iptal veya erteleme konularında bir çok sorun yaşayabileceklerini söyleyen Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” Yurt içi tatil planları yapan vatandaşların parasını tur operatörleri geri iade ediyor. Ancak yurt dışı için aynı durum söz konusu değil. O vatandaşların parası mecburen yanacak.” dedi.

ÇOK SAYIDA İPTALLER VAR

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son haftalarda çok sayıda rezervasyon iptali aldıklarını söyledi.

OTELCİLER ETKİLENMEZ

Otel rezarvasyonları için 2-3 günlük iptallerin otelleri ve tur operatörlerini çok fazla etkilemeyeceğini söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, ” 2-3 günlük iptaller çok fazla otel sahiplerini etkilemez. Seçim bu insanlar oy kullanacak.” dedi.