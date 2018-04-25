Tatilcilerin demokrasi iptali!

Erken seçimin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanmasının ardından, Haziran ayına tatil planı yapan çok sayıda vatandaş turizm firmalarını aramaya başladı.
Erken seçim kararından habersiz olarak daha önceden erken rezervasyon ile yurt dışı tatil planı yapanların, önceden otel rezervasyonlarını ve uçak bileti alımlarını peşin ödeme ile yaptıkları için, iptal veya erteleme konularında bir çok sorun yaşayabileceklerini söyleyen Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ” Yurt içi tatil planları yapan vatandaşların parasını tur operatörleri geri iade ediyor. Ancak yurt dışı için aynı durum söz konusu değil. O vatandaşların parası mecburen yanacak.” dedi.
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son haftalarda çok sayıda rezervasyon iptali aldıklarını söyledi.
Otel rezarvasyonları için 2-3 günlük iptallerin otelleri ve tur operatörlerini çok fazla etkilemeyeceğini söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı (TÜROB) Timur Bayındır sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, ” 2-3 günlük iptaller çok fazla otel sahiplerini etkilemez. Seçim bu insanlar oy kullanacak.” dedi.