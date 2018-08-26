Tatilden dönüşte bilmeniz gereken 5 şey

Türkiye'nin uzun bayram tatili yarın bitiyor. Kuşkusuz önümüzdeki haftanın ve ilerleyen günlerin bir numaralı gündem maddesi ekonomi olacak. İşte ekonomide bizi bekleyen 5 önemli gündem maddesi...

Yarın pazartesi uzun bir bayram tatili ardından işe başlamak için can attığınızı herkes biliyor(!) Türkiye'nin bayram tatilinden sonra bir numaralı gündem maddesi şüphesiz ekonomi olacak. Finans çevrelerinin gözü yine Merkez Bankası'yla birlikte Hazine'de… Vatandaş en son benzine gelen büyük bir zamla kemerleri biraz daha sıkarken bakalım bizi ekonomi gündeminde neler bekliyor…

1) Dolar haftaya nasıl başlayacak?

S&P ve Moody's'in Türkiye'nin kredi notlarını aynı gün düşürmek gibi acele bir karara imza atması dolar kurunu etkilemedi. Dolar/TL'nin haftaya 6 seviyesinin hafif üzerinde başlaması bekleniyor. Bu hafta da kurun ateşi düşürülmeye çalışılacak.

2) Hazine ve Merkez ek önlemler alacak mı?

Merkez Bankası bankaların paraya ulaşması için gereken önlemleri geçen hafta içerisinde hızla aldı. Gerek swap işlemlerine getirilen sınırlar gerekse de rezerv opsiyon katsayılarının düşürülmesi dolar/TL'yi 7 seviyelerinden döndürdü. Hazine'nin bankacılık sektörüne ilişkin ‘tavsiye' niteliğindeki kararları geçen hafta oldukça dikkat çekmişti. Gözler yeni başlayan haftada da bu iki kurumda olacak.

3) Merkez faizlerle ne yapacak?

Özellikle önceki hafta televizyona çıkan banka genel müdürleri de sıklıkla sıkı para politikası ve faiz artışına işaret ettiler. Merkez Bankası bir toplantı yapmasa da faizleri artırdı desek yanlış olmaz. Piyasa geçen hafta 17.75 olan politika faizi üzerinden değil geçen aylarda bankanın tercih ettiği geç likidite penceresi olarak bilinen 19.75 üzerinden fonlandı. Merkez'ın bu hafta günlük repo ihalesi açıp açmayacağı merak ediliyor. PPK'nın olağanüstü toplanıp toplanmayacağı bir soru işareti.

4) Rahip Brunson meselesi…

Piyasa uzmanları Rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının Türkiye ve ABD arasındaki gerilimi ciddi bir şekilde azaltacağını söylüyor. Her ne kadar Trump dünyayı çileden çıkaran üslubu ile Türkiye'ye yaptırımların kalkmayacağını ima etse de Brunson'ın durumunun dolar/TL üzerinde ciddi bir etkisi olacağı bildiriliyor. Brunson'ın avukatının ev hapsinin kaldırılması talebi reddedilmişti.

5) Vatandaş dolar almış mı? Satmış mı?

Merkez Bankası her hafta Perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlıyor. Bu istatistiklerde yerlilerin bankalardaki euro, dolar ve altın varlıkları görülüyor. Ağustos ayının başından beri tarihi bir şekilde yükselen dolar kurunda vatandaşın 10 ağustos ile biten haftada 88 milyon dolar kadar dolar varlığını artırdığı dikkat çekmişti. Perşembe günü bu istatistiğin nasıl geleceği merak ediliyor.