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TBB Başkanı Aydın: Para piyasalarında oynaklık azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın CEO Club bankacılar zirvesinin açılışında konuştu. Aydın konuşmasında, "Para ve sermaye piyasalarındaki normalleşmeye bağlı riskler makul seviyeye geriledi; (risklerin) likiditeye baskısının da azalmasını bekliyoruz." dedi.

android-time 10:09 31 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
TBB Başkanı Aydın: Para piyasalarında oynaklık azaldı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın CEO Club bankacılar zirvesinin açılışında konuştu. Aydın konuşmasında, "Para ve sermaye piyasalarındaki normalleşmeye bağlı riskler makul seviyeye geriledi; (risklerin) likiditeye baskısının da azalmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Bankacılık sektörü olarak dış kaynak girişinin sürmesi için olup-bitenin banka bilançolarına etkisi üzerine yatırımcılarla ve yurtdışı piyasalarla görüşmeye devam ediyoruz

* Kredilerin çevrilmesi için sürekli müşterilerle iletişim içindeyiz; tüm çabamızla kredi kanallarını açık tutmaya gayret gösteriyoruz

* Disiplini elden bırakmadan dengeleri sağlam kurmak gerekiyor, bir yandan döviz gelirlerimizi bir yandan da tasarrufları artırmamız gerekiyor

* Para piyasalarında oynaklık azaldı, faiz oranlarında aşağı yönlü seyir var… Bankaların yurtdışı borçlanmalarını çevirme oranları önemli ölçüde başarılı oldu

* Kişisel veya sektörel sorunlarımızı ülke sorunu haline getirmemeliyiz; talep ve önerilerde rasyonel olmalıyız

REUTERS

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