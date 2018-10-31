TBB Başkanı Aydın: Para piyasalarında oynaklık azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
* Bankacılık sektörü olarak dış kaynak girişinin sürmesi için olup-bitenin banka bilançolarına etkisi üzerine yatırımcılarla ve yurtdışı piyasalarla görüşmeye devam ediyoruz
* Kredilerin çevrilmesi için sürekli müşterilerle iletişim içindeyiz; tüm çabamızla kredi kanallarını açık tutmaya gayret gösteriyoruz
* Disiplini elden bırakmadan dengeleri sağlam kurmak gerekiyor, bir yandan döviz gelirlerimizi bir yandan da tasarrufları artırmamız gerekiyor
* Para piyasalarında oynaklık azaldı, faiz oranlarında aşağı yönlü seyir var… Bankaların yurtdışı borçlanmalarını çevirme oranları önemli ölçüde başarılı oldu
* Kişisel veya sektörel sorunlarımızı ülke sorunu haline getirmemeliyiz; talep ve önerilerde rasyonel olmalıyız
REUTERS
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