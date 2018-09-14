TBB’den ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği, birliğin logosuyla dolandırıcılık amacıyla açılan internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı. Birlikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Logomuz kullanılarak, birliğimize ait olduğu görüntüsüyle açılmış, dolandırıcılık amaçlı internet siteleri ve sosyal medya hesapları tespit edilmektedir. Kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerde bulunan bu internet siteleri ve sosyal medya hesapları dolandırıcılık amaçlıdır.

ŞİKAYETTE BULUNUN

Kredi kartı bilgilerinin, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini hedefleyen bu gibi girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli; banka bilgilerinin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması bir alışkanlık haline getirilmelidir. Birliğimiz bu gibi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemleri almaya özen göstermekte, ilgili mercilere kapatılmaları ve gereken cezanın verilmesi için şikayetlerde bulunmaktadır.Güvenliğiniz için kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İHA