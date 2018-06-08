TBV’den “Blockchain” adımı

Blockchain teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması, faydalarının araştırılması ve kullanımının artırılması amacıyla Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) liderliğinde Blockchain Türkiye Platformu kuruldu. Platform, çalışmalarını Türkiye’de farklı sektörlerden kurumların desteğiyle, güçlü bir blockchain ekosistemi oluşturma hedefiyle yürütecek.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) hızlı gelişmelerin yaşandığı, pek çok ülkenin yatırım yaptığı blockchain teknolojisinde; girişimcilerin desteklendiği, yeni iş modellerinin çalışıldığı, Türkiye'nin bu konuda söz sahibi ülkelerden biri haline gelerek geleceği tasarladığı bir dünya yaratmak amacıyla Blockchain Türkiye Platformu'nu (BCTR) hayata geçirdi.

SEKTÖR VE EKONOMİ ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Kâr amacı gütmeyen BCTR, Türkiye'de sürdürülebilir blockchain ekosistemini yaratma ve yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesi hedefiyle faaliyetlerini yürütecek. Platform; düzenleyeceği eğitimler ve etkinlikler ile çeşitli bilgilendirici yayınlar ve içeriklerin yanı sıra bilim, sanayi ve teknoloji akademileri, düşünce kuruluşları, üniversiteler, diğer ülke ve birliklerin blockchain platformları ve konsorsiyumlarıyla da önemli iş birliklerine imza atacak. Blockchain teknolojisinin Türkiye'de yaygınlaşması, bilinirliği ve kullanımının artırılması, faydalarının araştırılması ve stratejik önceliklerinin saptanması için, eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek, içerikler üretmek ve yayınlar yapmak, çalışma grupları ile blockchain teknolojisine ilişkin güncel konuları ve kullanım alanlarını değerlendirmek, ilgili paydaşları bir araya getirmek gibi hedeflerle yola çıkan Platform, kanun yapıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler ile özel sektör ve akademi arasında köprü kurmayı; onları düzenlenecek etkinliklere davet etmeyi; istişare toplantıları düzenlemeyi, mevzuat geliştirme çalışmalarına görüş vermeyi ve katkıda bulunmayı da hedefliyor.

GÜVEN TESİSİ

Blockchain Türkiye Platformu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, iş hayatının ve her türlü beşeri alışverişin olmazsa olmazının, karşılıklı güven tesisi olduğuna dikkat çekerek, “Güvenin maliyeti hala çok yüksek. Bugün, 500 yılı aşkın süredir kullandığımız, çift yanlı kayıt tutma prensibine, matematiğin de yardımıyla bir üçüncüsünü eklemek üzere yola çıkıyoruz: Güven. İlgi ile takip ettiğim bir ekonomistin, blockchain teknolojisini geçmiş 500 yıllık teknolojik ilerleme ile mukayeseli değerlendirirken söylediği, ‘Matbaa devrimi bilgi boşluğunu doldurdu; sanayi devrimi güç boşluğunu doldurdu; internet devrimi mesafe boşluğunu doldurdu; blockchain devrimi ise güven boşluğunu dolduracak' sözlerine katılmamak mümkün değil” dedi.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK

Blockchain Türkiye Platformu'nun kuruluşunda yer alan ve ilk üyelerinden biri olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) adına konuşan Genel Müdür Dr. Soner Canko ise, blockchain teknolojisinin geleceği şekillendireceğine inandıklarını belirterek, “BKM olarak blockchain teknolojisini hayatımıza girdiği günden bu yana takip ediyor, nasıl çözümler üretebileceğini kavramaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin; başarılı, verimli ve hızlı entegrasyonu için ekosistem kurmanın önemini şimdiye kadar BKM Express, FinTech Istanbul, TROY gibi çalışmalarımızda deneyimlediğimiz için, şimdi de TBV çatısı altında tüm sektörlere erişebilecek bu platformun bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Farklı üyelik biçimleriyle kurumsal katılımcılar dâhil olabileceği, her sektörden katılımcıya açık olan ve kısa süre içinde Türkiye'de faaliyet gösteren tüm sektörlere ulaşması beklenen BCTR'nin danışma kurulunda, dünyadan önemli Türk akademisyenler ve konusunda uzman kişiler yer alıyor.