TCMB PPK toplantısı özeti yayımlandı

Merkez Bankası 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen PPK toplantısının özetinde ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği mesajını verdi.

Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs’ta gerçekleştirdiği ve olağanüstü toplanarak GLP’yi 300 baz puan artırdığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ilişkin özetlerde şunları söyledi:

*Kurul, toplantıda yakın dönem gelişmelerini değerlendirerek 25 Nisan tarihli toplantıda ele alınan ve Enflasyon Raporu’nda yer alan risk senaryolarını gözden geçirdi.

*Küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın yurt içi finansal koşullar üzerinde sıkılaştırıcı etkileri oldu.

*Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra enflasyon ve cari açık gibi makro göstergelerdeki görünüm, Türkiye’nin küresel dalgalanmalara olan hassasiyetini artırdı.

*Risk primindeki yükseliş ve portföy akımlarındaki azalışa bağlı olarak Türk lirası diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetmiş ve daha dalgalı bir seyir izlemiştir. Türk lirasındaki değer kaybetme eğilimi Mayıs ayının üçüncü haftasından itibaren ivmelenerek iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumlarına işaret etmiştir.

*TCMB fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

*Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

*Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek.

REUTERS