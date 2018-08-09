Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ve hesapların belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı yer aldı.

Buna göre kararın amacı “İşsizlik Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile hesapların belirlenmesi” olarak belirtildi.

Ayrıca, bu karara ek olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik de yayımlandı.

REUTERS