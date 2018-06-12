Teknolojide yaya kaldık

Malezya, Katar ve S. Arabistan’ın gerisindeyiz. Teknolojik gelişim sıralamasında 82 ülke içinde 49’uncu olan Türkiye, inovasyon, internet erişimi ve patent gibi konularda da geride kaldı.

Ülkelerin teknolojideki gelişimini gösteren Teknolojik Hazırlık Sıralaması'na göre Türkiye, pek çok ülkenin gerisinde kaldı. İngiltere merkezli yayın kuruluşu The Economist'in yayınladığı sıralamaya göre Türkiye, araştırmaya konu 82 ülke arasında 49'uncu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, dijital ekonomi altyapısında da alt sıralarda yer aldı. Türkiye ayrıca Ar-Ge, inovasyon ve patent gibi konularda da sıralamalara giremedi.

Sıralamanın ilk 3'ünde yer alan Avustralya, Singapur ve İsveç aynı puana sahipler. Bu üç ülkenin önümüzdeki 5 yıl boyunca da teknolojik alanda en hızlı ilerleme kaydeden ülkeler olması bekleniyor. Sıralamanın ilk sıralarına gelişmiş ülkeler ağırlığını koyarken, Avrupa ülkeleri ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkeler ligindeki Çin, Rusya, Arjantin, Güney Afrika ve Brezilya gibi ülkeler de Türkiye'nin önünde kendilerine yer buldu.

İNTERNETE ERİŞİMDE GERİYİZ

The Economist'in raporunun 3 ana başlığını internete erişim, dijital ekonomi altyapısı ve inovasyona açıklık başlıkları oluşturuyor. Rapora göre, 2017 sonunda dünya nüfusunun yarısı internete erişebiliyor. 2022 yılında bu oranın yüzde 75'e çıkacağı hesap ediliyor. Yine gelişmiş ülkelerin nüfusu internete en fazla erişen kategorisinde yer alırken, Türkiye internete erişim konusunda yüzde 40-59 bandında yer aldı.

Raporda ayrıca internet erişiminde en fazla kullanılan aracın cep telefonu olacağı kaydedildi.

AR-GE'de İsrail, patentte ABD

AR-GE'ye en fazla bütçe ayıran ülke yüzde 4.3 ile İsrail. Onu yüzde 4.2 ile Güney Kore, yüzde 3.3 ile Japonya ve İsveç izledi. Patentte ise ABD ilk sırada yer alırken, onu Japonya, Almanya, Güney Kore ve Fransa takip etti. İş, iletişim, haberleşme, alışveriş, vergi ödeme, haber okuma gibi dijital ekonomi enstrümanları kategorisinde en yukarıda sırasıyla Hollanda, Danimarka, Norveç, İsviçre ve Güney Kore yer aldı. Dijital ekonomi altyapısında gelişmekte olan ülkeler arasında ise ilk sırada Malezya gelirken, onu Kosta Rika, Tayland, Çin, Brezilya, İran, G. Afrika ve Türkiye izledi.