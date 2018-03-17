Teknolojiye Nef’es aldıracak

Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından Nef, teknoloji ve Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar sonucunda, 3D printer (Üç boyutlu yazıcı) ile ev yapmaya başlayacak.

Son dönemde spor kulübü sponsorlukları ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığıyla adından söz ettiren Nef'in İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkul sektöründe Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışmalara yöneldiklerini açıkladı. Gayrimenkulün, uluslararası alanda teknolojik açılımlarla çok fazla ilgilenen bir sektör olmadığına dikkat çeken Timur, “Konut ve inşaat dediğinizde yaklaşık 120 yılı aşkın süredir yapım metodu çok fazla değişmemiş. Bir tek çelik sistem girdi, o da teknolojik bir değişiklik sayılmaz” dedi.

Dünyada artık teknolojinin girmediği bir alanın bulunmadığını hatırlatarak 3 yıl önce bir Ar-Ge ekibi oluşturduklarını belirten Erden Timur, şu bilgileri aktardı:

3D PRINTER İLE İLK EV

“Küresel anlamda ‘konut' denilince ilk şundan alınır gibi bir şey yok. İşin üretim bazında çok lokal kaldığını görüyoruz. Bu, yıllarca aşılamamış çünkü hâlâ sahada üretiliyor. Endüstri devrimi bizim sektöre kısmen uğramış. Biz de geride kaldığımız neyse onu yakalamaya çalışalım dedik ve birçok teknoloji firması ile bir araya geldik. Önümüzdeki aylarda Ar-Ge çalışmalarını tamamladığımız ve yakında başlatacağımız işlerden birisi de 3D Printer (Üç boyutlu yazıcı) ile ev yapmak. Şu anda Hollandalı bir firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. İlk 3D printer evi bu yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye başlayacağız. Bu sistemsel bir üretim olacak. İmalat çoklandırmaya dönüşmeyecek. Kendimiz 3D printer ile yapı elemanı oluşturacağız. Örneğin öğrenci yurtlarında tavanlarda uyguladığımız farklı tavan sistemleri var onu üretmeye başlıyoruz.”

KENDİSİ ÜRETİYOR

Üç boyutlu yazıcı ile inşaatın yapılışı hakkında da bilgi veren Timur, şunları söyledi: “3D printer makinesi evin yapılacağı yerde ilk yapıyı yapıyor, bulunduğu yerde yapıyı üretiyoruz. Makine kendisi üretiyor, el ile müdahale yok. Malzeme olarak 3D printera ne malzeme koyuyorsanız ondan üretiliyor. Akışkan değil ama çok da sert bir malzeme olmaması gerekiyor. Konut cephesi ve zemini gibi birçok alanı üretebiliyoruz. Burada şu ana kadar çözülmemiş olan şey çok katlı olarak üretim yapmak. 3D printer ile ilk yapı elemanları üretmeye ikinci çeyrekte başlayacağız.” 3D printerların maliyetlerinin yapılacak üretime bağlı olduğunu vurgulayan Timur, “Satın alacağımız makineler uluslararası. Yerlisi de var. Bir tane de yerli satın alacağız. 100-120 bin liralık aletler” diye konuştu.

EV PİLLERİ GELİYOR

Binalarda yenilenebilir enerji uygulamasına ilişkin konulara da yoğunlaştıklarını belirten Erden Timur, enerji üreten unsurların yapı elemanları şekline dönüştüğüne dikkat çekti. Timur, şu bilgileri aktardı: “Cephe elemanı gibi dekoratif bir alan aynı zamanda güneş paneli haline geldi. Bununla ilgili de İspanyol bir firma ile görüşmelerde son aşamaya geldik. Hatta Basın Ekspres'teki projemizde bunun ilk uygulamasını yapıyoruz. Rüzgar enerjisiyle ilgili de çok çalıştık. Hava olsun diye yapılması doğru değil. Ayrıca ev pilleri denilen home battery sistemleri var. Burada Tesla'nın Powerwall'u ve Mercedes'in home battery sistemlerinden söz ediyoruz. Asıl mantık, enerjiyi en uygun olduğu zamanda biriktirip daha pahalı olduğu dönemde size kullandırması. Burada Tesla sistemini uygulamayı planlıyoruz. Ayrıca Mercedes ile görüşmelerimizde de belli bir noktaya geldik.”