Temassız kart ödemeleri 2 kat arttı

Bankalararası Kart Merkezi, ağustos ayı verilerini açıkladı. Temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 katına çıkarken artık her 2 ödeme noktasından 1'inde temassız ödeme yapmak mümkün hale geldi. Temassız ödemeler en çok yemek ve market sektörlerinde tercih edilirken diğer sektörlerde de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılı ağustos ayı verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, ağustos ayı sonunda Türkiye’de 65,2 milyon adet kredi kartı ve 139,2 milyon adet banka kartı bulunuyor. Ağustos 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7’lik, banka kartı sayısında ise yüzde 10’luk artış görülüyor.

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile ağustos ayında toplam 71 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 61,7 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 9,3 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 38 olurken, kredi kartı ile ödemelerde ise bu oran yüzde 13 olarak gerçekleşti.

Yüksek büyüme hızının görüldüğü banka kartlarının ödemelerde kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, ağustos ayında 9,3 milyar TL ile bugüne kadar gerçekleşen en fazla banka kartı ödeme tutarına ulaşıldı. Toplam kartlı ödemeler içindeki banka kartı payı ise rekor pay ile %13,1 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE HER 2 ÖDEME NOKTASINDAN 1’İNDE TEMASSIZ ÖDEME MÜMKÜN

Kolay, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde bugün 90 TL altındaki işlemlerde şifre girmeden ve vakit kaybetmeden ödeme yapılabiliyor. Temassız dönüşümle beraber bugün kredi kartlarının yüzde 45’inin, banka kartlarının yüzde 18’inin, ödeme noktalarında ise terminallerin yüzde 47’sinin temassız teknolojisi ile uyumlu olduğu görülüyor. Bu oranların 2010 yılında kredi kartları için yüzde 7, banka kartları için yüzde 0,3 ve terminaller için yüzde 2,3 seviyesinde olduğu baz alındığında ise bugün gelinen noktada temassız yaşama ne kadar uyum sağladığımızın göstergesi olarak ön plana çıkıyor.

GEÇEN YILIN 2 KATINA ÇIKTI

2017 yılında 88 milyon adet temassız işlem yapılırken son 12 ayda işlem adedi yaklaşık 2 katına çıkarak 161 milyon adede ulaştı. Daha yüksek tutarlı ödemelerde de tercih edilmeye başlayan ve büyük ivme yakalayan temassız ödemelerin rekor büyümeyle beraber 2017’de %1,8 olan toplam kartlı ödemeler içindeki payını %3 seviyesine çıkardığı görülüyor. 2015 yılında 15 TL olan temassız işlem ortalamasının ise 30 TL’ye çıkmış bulunuyor.