TEMSA, üç araçla Hannover Ticari Araç Fuarı’nda

Hannover Ticari Araç Fuarı bu yıl 20-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. TEMSA da bu yılki fuarda, Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, elektrikli otobüsü Avenue Electron’u da sergileyecek.

TEMSA, iki yılda bir Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Hannover Ticari Araç Fuarı'nda bu yıl da yerini almaya hazırlanıyor. 20-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuara TEMSA, 3 farklı aracıyla katılacak.

‘SMART MOBİLİTY' VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DAMGA VURACAK

Hannover Fuarı'nın ticari araç üreticileri için yılın en çok beklenen organizasyonları arasında olduğunu vurgulayan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, bu yılki fuara özellikle akıllı ulaşım trendlerinin damga vuracağını ifade etti. TEMSA'nın ‘Smart Mobility' vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün otomotiv odaklı bir sanayi şirketinden ziyade bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Yıldırım, “Bu yıl fuarda yer alan üç aracımızdan bir olan Avenue Electron da aslında, ‘Smart Mobility' vizyonumuzun en somut örneklerinden birisi. Bugün akıllı ulaşım dediğimizde çevreye karşı duyarlılığı, sürdürülebilirliği üretimin, yatırımın temeline koymak zorundayız. Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu elektrikli aracımızın yakın gelecekte smart mobility çözümlerinde şehirlerin en çok tercih ettiği araçlardan birisi olmasını bekliyoruz. Daha şimdiden çok sayıda kurumsal katılımcı ile fuar alanında randevularımızı organize ettik. Daha yaşanabilir bir gelecek için tasarlanan bu aracımızın, TEMSA'nın başarı hikayesinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyoruz” dedi.