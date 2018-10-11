TEMSA’nın sürücüsüz otobüsü 2022’de yollarda

TEMSA sürücüsüz araç teknolojisi için çalışmalara şirketin Adana'daki tesislerinde yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. İlk yerli elektrikli sürücüsüz aracın konsept versiyonu 9-11 Ekim tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Nvidia Europe GTC etkinliğinde sergilendi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, otomotiv sektöründeki rekabetin tamamen teknoloji etrafında şekillendiğini belirtirken, “Teknolojideki hızlı gelişim dünyadaki aslında ekonomik trendleri de baştan tasarlıyor. Bunların başında da akıllı ulaşım ve akıllı şehirler geliyor. Bu akıllı şehir vizyonunun en önemli parçası da elektrikli ve sürücüsüz araçlar” dedi.
Dünyada her geçen gün etkisini artıran Smart Mobility vizyonu ile birlikte TEMSA'yı, gelişen, teknolojiye öncülük eden, akıllı ürünlerini akıllı fabrikada üreten bir şirket olarak konumlandırdıklarını ifade eden Hasan Yıldırım şöyle devam etti: “Bu kapsamda, TEMSA'yı artık bir otomotiv şirketinden çok bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli ve otonom araçlar üzerine çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Adana'da ürettiğimiz, yüzde 100 Türk mühendisliği eseri araçlarımızla bugün ülkemiz ekonomisine destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Sektörümüzde bir dünya markası olma yolunda her yıl konsolide ciromuzun yaklaşık yüzde 5'ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. 2022 yılında hazır hale getirmeyi planladığımız MD9 electriCITY model elektrikli ve sürücüsüz aracımız da bu çalışmalarımızın bir sonucu.”
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