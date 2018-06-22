Teremyağ’a bir ödül daha!

Teremyağ Gurme Kaymaklı, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, ‘Üstün Lezzet Ödülü’nü ilk defa 2015 yılında almıştı. Dünyaca ünlü şef, gurme ve akademisyenler tarafından lezzeti bir kez daha onaylanan Teremyağ Gurme, aynı ödülü bu yıl tekrar aldı.

Yaptığı yeniliklerle sofralara lezzet katmaya devam eden Teremyağ'ın Gurme Kaymaklı ürünü, bir kez daha Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. İlk defa 2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü'nü alan Gurme Kaymaklı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı.

Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150'den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa'nın en prestijli 16 aşçılık ve içecek dernekleri arasından seçiliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan iTQi, şefler ve sömeliyelerden oluşan bağımsız bir kuruluş olarak, dünyanın dört bir yanından gelen tüketici yiyecek ve içeceklerini test etme ve üstün lezzetli olanları tanıtma üzerine faaliyet gösteriyor.